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      Прогноз погоди на 5 листопада: українців потішать останні теплі дні перед морозами

      217 Читать новость на русском
      Погода в Україні 5 листопада
      Погода в Україні 5 листопада / фото з вільних джерел

      Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому теплу до деяких регіонів України впевнено йде справжня листопадова прохолода.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.

      Найтепліше буде у Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Проте на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.

      Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів,
      – пише синоптик.

      У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.

      При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть наступних вихідних.

      Прогноз погоди на понеділок, 5 листопада, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +7…+9

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +11…+13

      Прогноз погоди 5 листопада
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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