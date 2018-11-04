Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому теплу до деяких регіонів України впевнено йде справжня листопадова прохолода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.

Найтепліше буде у Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Проте на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.

Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів,

– пише синоптик.

У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.

При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть наступних вихідних.

Прогноз погоди на понеділок, 5 листопада, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +7…+9

Полтава – +9…+11

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +11…+13



Прогноз погоди від Укргідрометцентру