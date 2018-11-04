Прогноз погоди на 5 листопада: українців потішать останні теплі дні перед морозами
Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому теплу до деяких регіонів України впевнено йде справжня листопадова прохолода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.
Найтепліше буде у Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Проте на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.
Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів,
– пише синоптик.
У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.
При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть наступних вихідних.
Прогноз погоди на понеділок, 5 листопада, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +7…+9
Полтава – +9…+11
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +11…+13
Прогноз погоди від Укргідрометцентру