Прогноз погоды на 5 октября: никакого тепла – холод и дожди
Погода в Украине в субботу, 5 октября, будет уже даже не по-октябрьскому прохладной. Хотя условное тепло еще попытается задержаться на день, но снижение температуры неизбежно.
Ночью столбики термометра могут опуститься не только до нуля, но и до минусов, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Дожди наиболее вероятны на Западе, однако местами осадки обещают и на севере. Между тем в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Днепре и районах вплоть до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.
Днем +7...+12 градусов, ночью местами до нуля или до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег,
– пишет Диденко.
Что касается центральных областей, то здесь дожди только местами. В Донецкой области будет сухо.
В Киеве в субботу, 5 октября, тоже будет довольно прохладно – столбики термометра могут подняться до +13 градусов. Дождей, скорее всего, не будет.
Прогноз погоды на субботу, 5 октября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – +16...+18
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +11...+13
Днепр – +19...+21
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +23...+25
Харьков – +15...+17
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на субботу, 5 октября, от Укргидрометцентра