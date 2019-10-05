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      Прогноз погоды на 5 октября: никакого тепла – холод и дожди

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      Погода 5 октября 2019 Украина – синоптик обещает холод и дожди
      Прогноз погоды на 5 октября / unsplash.com

      Погода в Украине в субботу, 5 октября, будет уже даже не по-октябрьскому прохладной. Хотя условное тепло еще попытается задержаться на день, но снижение температуры неизбежно.

      Ночью столбики термометра могут опуститься не только до нуля, но и до минусов, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Дожди наиболее вероятны на Западе, однако местами осадки обещают и на севере. Между тем в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Днепре и районах вплоть до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

      Днем +7...+12 градусов, ночью местами до нуля или до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег,
      – пишет Диденко.

      Что касается центральных областей, то здесь дожди только местами. В Донецкой области будет сухо.

      В Киеве в субботу, 5 октября, тоже будет довольно прохладно – столбики термометра могут подняться до +13 градусов. Дождей, скорее всего, не будет.

      Прогноз погоды на субботу, 5 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +11...+13

      Винница – +11...+13

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – +13...+15

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +15...+17

      Киев – +11...+13

      Пронгоз погоди
      Прогноз погоды на субботу, 5 октября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 канал
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