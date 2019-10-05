Прогноз погоды на 5 октября: никакого тепла – холод и дожди

Погода в Украине в субботу, 5 октября, будет уже даже не по-октябрьскому прохладной. Хотя условное тепло еще попытается задержаться на день, но снижение температуры неизбежно.

Ночью столбики термометра могут опуститься не только до нуля, но и до минусов, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Дожди наиболее вероятны на Западе, однако местами осадки обещают и на севере. Между тем в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Днепре и районах вплоть до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

Днем +7...+12 градусов, ночью местами до нуля или до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег,

– пишет Диденко.

Что касается центральных областей, то здесь дожди только местами. В Донецкой области будет сухо.

В Киеве в субботу, 5 октября, тоже будет довольно прохладно – столбики термометра могут подняться до +13 градусов. Дождей, скорее всего, не будет.

Прогноз погоды на субботу, 5 октября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +16...+18

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +11...+13

Днепр – +19...+21

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +23...+25

Харьков – +15...+17

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на субботу, 5 октября, от Укргидрометцентра