17:12
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Прогноз погоди на 5 жовтня: ніякого тепла – холод і дощі

      172
      Погода 5 жовтня 2019 Україна – синоптик обіцяє холод і дощі
      Прогноз погоди на 5 жовтня / unsplash.com

      Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, буде навіть вже не по-жовтневому прохолодною. Хоча умовне тепло ще спробує затриматись на день, але зниження температури неминуче.

      Вночі стовпчики термометра можуть опуститися не лише до нуля, але й до мінусів, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також: Штат США завалило аномальним снігом: вражаючі фото, відео

      Дощі найбільш ймовірні на Заході, однак опади місцями обіцяють і на півночі. Натомість На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними.

      Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до 'мінусів‘, періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг,
      – пише Діденко.

      Щодо центральних областей, то тут дощитиме лише місцями. На Донеччині буде сухо.

      У Києві в суботу, 5 жовтня, також буде доволі прохолодно – стовпчики термометра можуть піднятись до +13 градусів. Дощів, швидше за все, не буде.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 5 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +15…+17

      Київ – +11…+13

      Пронгоз погоди
      Прогноз погоди на суботу, 6 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
      сьогодні
      24194
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 105
      Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      сьогодні , 13:58 Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      Василь Денисюк 2046
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Вероніка Климська 1216
      Як Луценко причетний до уникнення покарання скандального судді: що відомо про справу Бабенка
      сьогодні , 16:00 Як Луценко причетний до уникнення покарання скандального судді: що відомо про справу Бабенка
      Роман Маселко 134
      Електронні цигарки потрапили під нагляд, – Le Monde
      сьогодні , 15:48 Електронні цигарки потрапили під нагляд, – Le Monde
      Світові Медіа 292
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук