Прогноз погоди на 5 жовтня: ніякого тепла – холод і дощі

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, буде навіть вже не по-жовтневому прохолодною. Хоча умовне тепло ще спробує затриматись на день, але зниження температури неминуче.

Вночі стовпчики термометра можуть опуститися не лише до нуля, але й до мінусів, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Дощі найбільш ймовірні на Заході, однак опади місцями обіцяють і на півночі. Натомість На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними.

Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до 'мінусів‘, періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг,

– пише Діденко.

Щодо центральних областей, то тут дощитиме лише місцями. На Донеччині буде сухо.

У Києві в суботу, 5 жовтня, також буде доволі прохолодно – стовпчики термометра можуть піднятись до +13 градусів. Дощів, швидше за все, не буде.

Прогноз погоди на п'ятницю, 5 жовтня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +11…+13

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +23…+25

Харків – +15…+17

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на суботу, 6 жовтня, від Укргідрометцентру