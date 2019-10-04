Прогноз погоди на 5 жовтня: ніякого тепла – холод і дощі
Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, буде навіть вже не по-жовтневому прохолодною. Хоча умовне тепло ще спробує затриматись на день, але зниження температури неминуче.
Вночі стовпчики термометра можуть опуститися не лише до нуля, але й до мінусів, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Дивіться також: Штат США завалило аномальним снігом: вражаючі фото, відео
Дощі найбільш ймовірні на Заході, однак опади місцями обіцяють і на півночі. Натомість На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними.
Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до 'мінусів‘, періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг,
– пише Діденко.
Щодо центральних областей, то тут дощитиме лише місцями. На Донеччині буде сухо.
У Києві в суботу, 5 жовтня, також буде доволі прохолодно – стовпчики термометра можуть піднятись до +13 градусів. Дощів, швидше за все, не буде.
Прогноз погоди на п'ятницю, 5 жовтня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +11…+13
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +23…+25
Харків – +15…+17
Київ – +11…+13
Прогноз погоди на суботу, 6 жовтня, від Укргідрометцентру