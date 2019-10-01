Штат США завалило аномальним снігом: вражаючі фото, відео

У північному штаті США Монтана випала аномальна кількість снігу на цей період. Через заметіль влада регіону оголосила надзвичайний стан.

Видання The Weather Channel повідомило, що губернатор Стів Буллок назвав зимову бурю – несподіваним сюрпризом у вересні.

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"У зв’язку із безпрецедентною зимовою бурею, яка стала несподіваним сюрпризом для нашого штату у вересні, влада штату та місцеві органи влади тісно співпрацюють з метою захисту здоров’я й безпеки жителів Монтани", – заявив губернатор штату.

Стихія заблокувала транспортні та залізничні шляхи. Окрім цього, припинили роботу й деякі навчальні заклади. Потужний вітер повалив дерева та зруйнував лінії електропередач. Без світла залишилися майже 20 тисяч будинків.

Метеорологи зафіксували, що в місті Браунінг висота снігового покриву досягла 121 сантиметр. Місцеві жителі шоковані від таких несподіваних погодних змін і публікують у соцмережах вражаючі кадри заметілі.

Дивіться відео снігопаду у США: