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      Штат США завалило аномальним снігом: вражаючі фото, відео

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      У США випала аномальна кількість снігу
      У США випала аномальна кількість снігу / denver.cbslocal.com

      У північному штаті США Монтана випала аномальна кількість снігу на цей період. Через заметіль влада регіону оголосила надзвичайний стан.

      Видання The Weather Channel повідомило, що губернатор Стів Буллок назвав зимову бурю – несподіваним сюрпризом у вересні.

      До слова: У Карпатах випав перший сніг: "холодне" фото

      "У зв’язку із безпрецедентною зимовою бурею, яка стала несподіваним сюрпризом для нашого штату у вересні, влада штату та місцеві органи влади тісно співпрацюють з метою захисту здоров’я й безпеки жителів Монтани", – заявив губернатор штату.

      Стихія заблокувала транспортні та залізничні шляхи. Окрім цього, припинили роботу й деякі навчальні заклади. Потужний вітер повалив дерева та зруйнував лінії електропередач. Без світла залишилися майже 20 тисяч будинків.

      Метеорологи зафіксували, що в місті Браунінг висота снігового покриву досягла 121 сантиметр. Місцеві жителі шоковані від таких несподіваних погодних змін і публікують у соцмережах вражаючі кадри заметілі.

      Дивіться відео снігопаду у США:

       

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      Теги: Новини США Погода Надзвичайний стан
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