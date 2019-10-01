Штат США завалило аномальным снегом: впечатляющие фото, видео

В северном штате США Монтана выпало аномальное количество снега на этот период. Из-за метели власти региона объявили чрезвычайное положение.

Издание The Weather Channel сообщил, что губернатор Стив Буллок назвал зимнюю бурю – неожиданным сюрпризом в сентябре.

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"В связи с беспрецедентной зимней бурей, которая стала неожиданным сюрпризом для нашего штата в сентябре, власти штата и местные органы власти тесно сотрудничают с целью защиты здоровья и безопасности жителей Монтаны", – заявил губернатор штата.

Стихия заблокировала транспортные и железнодорожные пути. Кроме этого, прекратили работу и некоторые учебные заведения. Мощный ветер повалил деревья и разрушил линии электропередач. Без света остались почти 20 тысяч домов.

Метеорологи зафиксировали, что в городе Браунинг высота снежного покрова достигла 121 сантиметра. Местные жители шокированы такими неожиданными погодными изменениями и публикуют в соцсетях впечатляющие кадры метели.

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