Погода в Украине в четверг, 6 декабря, будет без осадков, однако зимние холода уверенно о себе напоминают. Столбик термометра опустится на несколько отметок, а мокрый снег останется только в восточных областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, 6 декабря ночью в Украине ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 1 градуса с плюсовой отметкой.

В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до +1 +5 градусов,

– пишет синоптик.

В Киеве в четверг, 6 декабря, тоже пройдет без осадков. Температура воздуха в столице ночью опустится до 0 -2 градусов. К вечеру станет еще холоднее – синоптики обещают -3 -5 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 6 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – +0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1

Погода в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра