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      Прогноз погоды на 6 декабря: к Украине подкрадывается настоящий зимний холод

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      Погода 6 декабря 2018 Украина - прогноз погоды
      Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 6 декабря, будет без осадков, однако зимние холода уверенно о себе напоминают. Столбик термометра опустится на несколько отметок, а мокрый снег останется только в восточных областях.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, 6 декабря ночью в Украине ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 1 градуса с плюсовой отметкой.

      В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до +1 +5 градусов,
      – пишет синоптик.

      В Киеве в четверг, 6 декабря, тоже пройдет без осадков. Температура воздуха в столице ночью опустится до 0 -2 градусов. К вечеру станет еще холоднее – синоптики обещают -3 -5 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 6 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +1...+3

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – +0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      Прогноз погоди 6 грудняПогода в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 Канал
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