Прогноз погоды на 6 декабря: к Украине подкрадывается настоящий зимний холод
Погода в Украине в четверг, 6 декабря, будет без осадков, однако зимние холода уверенно о себе напоминают. Столбик термометра опустится на несколько отметок, а мокрый снег останется только в восточных областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, 6 декабря ночью в Украине ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 1 градуса с плюсовой отметкой.
В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до +1 +5 градусов,
– пишет синоптик.
В Киеве в четверг, 6 декабря, тоже пройдет без осадков. Температура воздуха в столице ночью опустится до 0 -2 градусов. К вечеру станет еще холоднее – синоптики обещают -3 -5 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 6 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – +0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Погода в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра