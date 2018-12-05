Погода в Україні у четвер, 6 грудня, буде без опадів, однак зимові холоди впевнено про себе нагадують. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, а мокрий сніг залишиться лише у східних областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Так, 6 грудня вночі в Україні очікується від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 1 градусу із плюсовою позначкою.

У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1+5 градусів,

– пише синоптик.

У Києві четвер, 6 грудня, теж мине без опадів. Температура повітря у столиці вночі опуститься до 0 -2 градусів. Надвечір стане ще холодніше – синоптики обіцяють -3 -5 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 6 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +1…+3

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – +0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру