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      Прогноз погоди на 6 грудня: до України підкрадається справжній зимовий холод

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      Погода 6 грудня 2018 Україна - прогноз погоди
      Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 6 грудня, буде без опадів, однак зимові холоди впевнено про себе нагадують. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, а мокрий сніг залишиться лише у східних областях.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Так, 6 грудня вночі в Україні очікується від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 1 градусу із плюсовою позначкою.

      У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1+5 градусів,
      – пише синоптик.

      У Києві четвер, 6 грудня, теж мине без опадів. Температура повітря у столиці вночі опуститься до 0 -2 градусів. Надвечір стане ще холодніше – синоптики обіцяють -3 -5 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 6 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – +0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      Прогноз погоди 6 грудня
      Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 Канал
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