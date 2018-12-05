Прогноз погоди на 6 грудня: до України підкрадається справжній зимовий холод
Погода в Україні у четвер, 6 грудня, буде без опадів, однак зимові холоди впевнено про себе нагадують. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, а мокрий сніг залишиться лише у східних областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Так, 6 грудня вночі в Україні очікується від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 1 градусу із плюсовою позначкою.
У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1+5 градусів,
– пише синоптик.
У Києві четвер, 6 грудня, теж мине без опадів. Температура повітря у столиці вночі опуститься до 0 -2 градусів. Надвечір стане ще холодніше – синоптики обіцяють -3 -5 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 6 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +1…+3
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – +0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру