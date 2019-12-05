Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в пятницу, 6 декабря, будет сухой, даже солнечной, если не набегут туманы. Кроме того, антициклональный характер погоды удерживается.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, 6 декабря ветер будет западный, юго-западный, порывистый, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели.

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Относительно температуры воздуха, то она составит +2 – +5 градусов, а на крайнем юге столбики термометров поднимутся до +5 – +8 градусов.

В Киеве в пятницу осадки будут маловероятными. Температура воздуха составит +2 – +5 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 6 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4

Согласно информации Украинского гидрометцентра, 6 декабря осадки не ожидаются и в Украине погода будет солнечной. Температура воздуха в среднем составит 4 – 6 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине – +2 – +4 градуса. А теплее всего – в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. Здесь столбики термометров поднимут до 7 – 9 градусов више нуля.

В то же время специалисты прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.



Прогноз погоды на 6 декабря от Украинского гидрометцентра