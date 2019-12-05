17:33
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине будет солнечно и тепло

      53 Читати новину українською
      Какой будет погода в Украины 6 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 6 декабря, будет сухой, даже солнечной, если не набегут туманы. Кроме того, антициклональный характер погоды удерживается.

      Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, 6 декабря ветер будет западный, юго-западный, порывистый, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели.

      Обратите внимание! Гору Ай-Петри в оккупированном Крыму засыпало снегом: сказочные пейзажи

      Относительно температуры воздуха, то она составит +2 – +5 градусов, а на крайнем юге столбики термометров поднимутся до +5 – +8 градусов.

      В Киеве в пятницу осадки будут маловероятными. Температура воздуха составит +2 – +5 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 6 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +4...+6

      Винница – +4...+6

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +2...+4

      Согласно информации Украинского гидрометцентра, 6 декабря осадки не ожидаются и в Украине погода будет солнечной. Температура воздуха в среднем составит 4 – 6 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине – +2 – +4 градуса. А теплее всего – в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. Здесь столбики термометров поднимут до 7 – 9 градусов више нуля.

      В то же время специалисты прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

      Погода, Український гідрометцентр, 6 грудня, сонячно, тепло
      Прогноз погоды на 6 декабря от Украинского гидрометцентра

      Депутаты устроили драку в Раде: подробности конфликта
      сегодня
      1193
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:26 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 10
      сегодня , 17:10 Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины
      Інна Жолобович 1048
      сегодня , 17:00 Нет лучшего времени, чем сейчас!
      Сергій Фурса 34
      сегодня , 16:31 Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
      Марта Вересюк 122
      сегодня , 15:39 Смартфоны вскоре исчезнут: что может их заменить
      Михайло Года 231
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук