Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в пятницу, 6 декабря, будет сухой, даже солнечной, если не набегут туманы. Кроме того, антициклональный характер погоды удерживается.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, 6 декабря ветер будет западный, юго-западный, порывистый, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели.
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Относительно температуры воздуха, то она составит +2 – +5 градусов, а на крайнем юге столбики термометров поднимутся до +5 – +8 градусов.
В Киеве в пятницу осадки будут маловероятными. Температура воздуха составит +2 – +5 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 6 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4
Согласно информации Украинского гидрометцентра, 6 декабря осадки не ожидаются и в Украине погода будет солнечной. Температура воздуха в среднем составит 4 – 6 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине – +2 – +4 градуса. А теплее всего – в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. Здесь столбики термометров поднимут до 7 – 9 градусов више нуля.
В то же время специалисты прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на 6 декабря от Украинского гидрометцентра