Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні буде сонячно та тепло
Погода в Україні у п’ятницю, 6 грудня, буде сухою, навіть сонячною, якщо не набіжать тумани. Крім того, антициклональний характер погоди втримується.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, 6 грудня вітер буде західний, південно-західний, рвучкий, з поривами, тому відчуття будуть холоднішими, ніж реальні показники.
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Щодо температури повітря, то вона становитиме +2 – +5 градусів, а на крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуть до +5 – +8 градусів.
У Києві в п’ятницю опади будуть малоймовірними. Температура у повітрі становитиме +2 – +5 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 6 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +2…+4
За інформацією Українського гідрометцентру, 6 грудня опади не очікується та в Україні погода буде сонячною. Температура повітря у середньому становитиме 4 – 6 градусів тепла. Найхолодніше буде на Київщині – +2 – +4 градуси. А найтепліше – на Одещині, Миколаївщині та в Криму. Тут стовпчики термометрів піднімуть до 7 – 9 градусів вище нуля.
Водночас фахівці прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 6 грудня від Українського гідрометцентру