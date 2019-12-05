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      Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні буде сонячно та тепло

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      Якою буде погода в Україні 6 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п’ятницю, 6 грудня, буде сухою, навіть сонячною, якщо не набіжать тумани. Крім того, антициклональний характер погоди втримується.

      Як повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, 6 грудня вітер буде західний, південно-західний, рвучкий, з поривами, тому відчуття будуть холоднішими, ніж реальні показники.

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      Щодо температури повітря, то вона становитиме +2 – +5 градусів, а на крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуть до +5 – +8 градусів.

      У Києві в п’ятницю опади будуть малоймовірними. Температура у повітрі становитиме +2 – +5 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 6 грудня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +2…+4

      За інформацією Українського гідрометцентру, 6 грудня опади не очікується та в Україні погода буде сонячною. Температура повітря у середньому становитиме 4 – 6 градусів тепла. Найхолодніше буде на Київщині – +2 – +4 градуси. А найтепліше – на Одещині, Миколаївщині та в Криму. Тут стовпчики термометрів піднімуть до 7 – 9 градусів вище нуля.

      Водночас фахівці прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

      Погода, Український гідрометцентр, 6 грудня, сонячно, тепло
      Прогноз погоди на 6 грудня від Українського гідрометцентру 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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