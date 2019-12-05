Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні буде сонячно та тепло

Погода в Україні у п’ятницю, 6 грудня, буде сухою, навіть сонячною, якщо не набіжать тумани. Крім того, антициклональний характер погоди втримується.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, 6 грудня вітер буде західний, південно-західний, рвучкий, з поривами, тому відчуття будуть холоднішими, ніж реальні показники.

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Щодо температури повітря, то вона становитиме +2 – +5 градусів, а на крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуть до +5 – +8 градусів.

У Києві в п’ятницю опади будуть малоймовірними. Температура у повітрі становитиме +2 – +5 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 6 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +2…+4

За інформацією Українського гідрометцентру, 6 грудня опади не очікується та в Україні погода буде сонячною. Температура повітря у середньому становитиме 4 – 6 градусів тепла. Найхолодніше буде на Київщині – +2 – +4 градуси. А найтепліше – на Одещині, Миколаївщині та в Криму. Тут стовпчики термометрів піднімуть до 7 – 9 градусів вище нуля.

Водночас фахівці прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 6 грудня від Українського гідрометцентру