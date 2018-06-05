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Прогноз погоды на 6 июня: в Украине ощутимо похолодает

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Прогноз погоды в Украине на 6 июня
Прогноз погоды в Украине на 6 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в среду, 6 июня, будет довольно прохладной, ведь температура воздуха понизится во всех регионах, а Юг и Восток накроют дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Синоптик сообщила, когда в Украине ощутимо похолодает

По ее словам, 6 июня ощутимо похолодает, в большинстве областей температура воздуха снизится до +18+24 градусов.

В частности, на Юге, юго-востоке (Запорожье, Донбасс) и в Закарпатье ожидается +24+27 градусов.

Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо. На остальной территории Украины, поскольку мы будем находиться в тылу фронта, будет господствовать сухая погода,
– отметила Диденко.

В Киеве также ожидается похолодание. Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов, дождей не будет.

Прогноз погоды на среду, 6 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +21...+23

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +17...+19

Сумы – +18...+20

Полтава – +20...+22

Днепр – +23...+25

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +19...+21


Прогноз погоды в Украине на среду, 6 июня, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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