Прогноз погоды на 6 июня: в Украине ощутимо похолодает
Погода в Украине в среду, 6 июня, будет довольно прохладной, ведь температура воздуха понизится во всех регионах, а Юг и Восток накроют дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, 6 июня ощутимо похолодает, в большинстве областей температура воздуха снизится до +18+24 градусов.
В частности, на Юге, юго-востоке (Запорожье, Донбасс) и в Закарпатье ожидается +24+27 градусов.
Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо. На остальной территории Украины, поскольку мы будем находиться в тылу фронта, будет господствовать сухая погода,
– отметила Диденко.
В Киеве также ожидается похолодание. Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов, дождей не будет.
Прогноз погоды на среду, 6 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +21...+23
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +17...+19
Сумы – +18...+20
Полтава – +20...+22
Днепр – +23...+25
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +19...+21
Прогноз погоды в Украине на среду, 6 июня, от Укргидрометцентра