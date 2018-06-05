Прогноз погоди на 6 червня: в Україні відчутно похолодає

Погода в Україні у середу, 6 червня, буде доволі прохолодною, адже температура повітря знизиться у всіх регіонах, а Південь та Схід накриють дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, 6 червня відчутно похолодає, а у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів.

Зокрема, на Півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів.

Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода,

– зазначила Діденко.

У Києві також очікується похолодання. Вдень температура повітря підніметься до +20 градусів, дощів не буде.

Прогноз погоди на середу, 6 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +21…+23

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +18…+20

Полтава – +20…+22

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +22…+24

Харків – +21…+23

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на середу, 6 червня від Укргідрометцентру