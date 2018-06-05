18:05
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Прогноз погоди на 6 червня: в Україні відчутно похолодає

352 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 6 червня
Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у середу, 6 червня, буде доволі прохолодною, адже температура повітря знизиться у всіх регіонах, а Південь та Схід накриють дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Синоптик сповістила, коли в Україні відчутно похолодає

За її словами, 6 червня відчутно похолодає, а у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів.

Зокрема, на Півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів.

Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода,
– зазначила Діденко.

У Києві також очікується похолодання. Вдень температура повітря підніметься до +20 градусів, дощів не буде.

Прогноз погоди на середу, 6 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +21…+23

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +18…+20

Полтава – +20…+22

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +22…+24

Харків – +21…+23

Київ – +19…+21


Прогноз погоди в Україні на середу, 6 червня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сьогодні, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 9
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сьогодні, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 333
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
423
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сьогодні, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 260
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 803
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук