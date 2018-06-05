Прогноз погоди на 6 червня: в Україні відчутно похолодає
Погода в Україні у середу, 6 червня, буде доволі прохолодною, адже температура повітря знизиться у всіх регіонах, а Південь та Схід накриють дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, 6 червня відчутно похолодає, а у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів.
Зокрема, на Півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів.
Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода,
– зазначила Діденко.
У Києві також очікується похолодання. Вдень температура повітря підніметься до +20 градусів, дощів не буде.
Прогноз погоди на середу, 6 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +21…+23
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +17…+19
Суми – +18…+20
Полтава – +20…+22
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +22…+24
Харків – +21…+23
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на середу, 6 червня від Укргідрометцентру