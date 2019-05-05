Прогноз погоды на 6 мая: дожди не отступят из большинства регионов Украины

Погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет дождливой почти во всех областях. Обойдут осадки только южные и ряд восточных регионов. Несмотря на дожди, почти по всей территории Украины будет довольно тепло – столбики термометров пересекут отметку в 20 градусов.

Правда, довольно прохладной погода будет на Западной Украине. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Так, холоднее всего будет на Полесье, Прикарпатье, Буковине, а также – во Львовской и Тернопольской областях. Там температура воздуха поднимется не выше +10 ... +12 градусов.

В свою очередь, теплее всего будет Донецкой, Луганской и Харьковской. Там воздух прогреется до +22 ... +24 градусов.

Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

В столице, несмотря на дождь тоже будет достаточно тепло – +17 ... +19 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 6 мая, в городах Украины:

Ужгород – +11 ... +13

Львов – +10 ... +12

Ивано-Франковск – +10 ... +12

Тернополь – +10 ... +12

Черновцы – +10 ... +12

Хмельницкий – +12 ... +14

Луцк – +10 ... +12

Ровно – +10 ... +12

Житомир – +16 ... +18

Винница – +15 ... +17

Одесса – +18 ... +20

Николаев – +18 ... +20

Херсон – +18 ... +20

Симферополь – +19 ... +21

Кропивницкий – +17 ... +19

Черкассы – +17 ... +19

Чернигов – +17 ... +19

Суммы – +17 ... +19

Полтава – +18 ... +20

Днепр – +18 ... +20

Запорожье – +19 ... +21

Донецк – +22 ... +24

Луганск – +22 ... +24

Харьков – +22 ... +24

Киев – +17 ... +19

Прогноз погоды на понедельник, 6 мая, от Укргидрометцентра