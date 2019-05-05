15:50
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Прогноз погоды на 6 мая: дожди не отступят из большинства регионов Украины

      46 Читати новину українською
      Погода 6 мая 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 6 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет дождливой почти во всех областях. Обойдут осадки только южные и ряд восточных регионов. Несмотря на дожди, почти по всей территории Украины будет довольно тепло – столбики термометров пересекут отметку в 20 градусов.

      Правда, довольно прохладной погода будет на Западной Украине. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

      Читайте также: Высокогорья Карпат завалило снегом в начале мая

      Так, холоднее всего будет на Полесье, Прикарпатье, Буковине, а также – во Львовской и Тернопольской областях. Там температура воздуха поднимется не выше +10 ... +12 градусов.

      В свою очередь, теплее всего будет Донецкой, Луганской и Харьковской. Там воздух прогреется до +22 ... +24 градусов.

      Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

      В столице, несмотря на дождь тоже будет достаточно тепло – +17 ... +19 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 6 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +11 ... +13

      Львов – +10 ... +12

      Ивано-Франковск – +10 ... +12

      Тернополь – +10 ... +12

      Черновцы – +10 ... +12

      Хмельницкий – +12 ... +14

      Луцк – +10 ... +12

      Ровно – +10 ... +12

      Житомир – +16 ... +18

      Винница – +15 ... +17

      Одесса – +18 ... +20

      Николаев – +18 ... +20

      Херсон – +18 ... +20

      Симферополь – +19 ... +21

      Кропивницкий – +17 ... +19

      Черкассы – +17 ... +19

      Чернигов – +17 ... +19

      Суммы – +17 ... +19

      Полтава – +18 ... +20

      Днепр – +18 ... +20

      Запорожье – +19 ... +21

      Донецк – +22 ... +24

      Луганск – +22 ... +24

      Харьков – +22 ... +24

      Киев – +17 ... +19

      прогноз погоди на травень прогноз погоди погода прогноз погоди на 6 травняПрогноз погоды на понедельник, 6 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Главные новости 4 мая: встреча Зеленского с главами фракций и избиение журналиста в Черкассах
      сегодня
      964
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сегодня , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 245
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сегодня , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 3016
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 мая , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 мая , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 882
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      4 мая , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      18603
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      МВД: Презервативы с портретом Януковича были просрочены
       18 апреля 2012 , 08:31 3
      Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается
       1 ноября 2018 , 09:11
      В Германии начались аресты дизельных Volkswagen и Audi
       21 августа 2018 , 11:43
      "Игроки Динамо жалуются, что не получают вовремя зарплату". Экс-игрок сборной Украины рассказал нидерландцам о киевском клубе
       21 августа 2018 , 14:44
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук