Прогноз погоды на 6 мая: дожди не отступят из большинства регионов Украины
Погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет дождливой почти во всех областях. Обойдут осадки только южные и ряд восточных регионов. Несмотря на дожди, почти по всей территории Украины будет довольно тепло – столбики термометров пересекут отметку в 20 градусов.
Правда, довольно прохладной погода будет на Западной Украине. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Так, холоднее всего будет на Полесье, Прикарпатье, Буковине, а также – во Львовской и Тернопольской областях. Там температура воздуха поднимется не выше +10 ... +12 градусов.
В свою очередь, теплее всего будет Донецкой, Луганской и Харьковской. Там воздух прогреется до +22 ... +24 градусов.
Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.
В столице, несмотря на дождь тоже будет достаточно тепло – +17 ... +19 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 6 мая, в городах Украины:
Ужгород – +11 ... +13
Львов – +10 ... +12
Ивано-Франковск – +10 ... +12
Тернополь – +10 ... +12
Черновцы – +10 ... +12
Хмельницкий – +12 ... +14
Луцк – +10 ... +12
Ровно – +10 ... +12
Житомир – +16 ... +18
Винница – +15 ... +17
Одесса – +18 ... +20
Николаев – +18 ... +20
Херсон – +18 ... +20
Симферополь – +19 ... +21
Кропивницкий – +17 ... +19
Черкассы – +17 ... +19
Чернигов – +17 ... +19
Суммы – +17 ... +19
Полтава – +18 ... +20
Днепр – +18 ... +20
Запорожье – +19 ... +21
Донецк – +22 ... +24
Луганск – +22 ... +24
Харьков – +22 ... +24
Киев – +17 ... +19
Прогноз погоды на понедельник, 6 мая, от Укргидрометцентра