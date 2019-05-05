Прогноз погоди на 6 травня: дощі не відступлять із більшості регіонів України

Погода в Україні у понеділок, 6 травня, буде дощовою майже у всіх областях. Оминуть опади лише південні та низку східних регіонів. Попри дощі, майже по всій території України буде доволі тепло – стовпчики термометрів перетнуть поділки у +20 градусів.

Щоправда, досить прохолодною погода буде на Західній Україні. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Так, найхолодніше буде на Поліссі, Прикарпатті, Буковині, а також – у Львівській і Тернопільській областях. Там температура повітря підніметься не вище +10...+12 градусів.

Своєю чергою, найтепліше буде на Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +22...+24 градусів.

Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

У столиці, попри дощ, теж буде досить тепло – +17...+19 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +16…+18

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, від Укргідрометцентру