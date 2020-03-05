Прогноз погоды на 6 марта: в Украине наконец не будет дождливо
Погода в Украине в пятницу, 6 марта, будет в основном без осадков. Украинцев накануне выходных будет радовать теплая погода. Разве что в столице утром пройдет небольшой дождь.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, как и накануне, в Украине будет антициклональный характер погоды. Поэтому восточный антициклон будет сдерживать облака с осадками над Украиной.
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Температура воздуха в Украине будет в среднем +11 +16 градусов. Немного прохладнее будет на Западе Украины – там столбик может опуститься до +6 градусов. Ветер на территории всей Украины не поднимется выше 5 – 10 метров в секунду.
Однако, с небольшого дождя может начаться утро для киевлян. Но это будут едва заметные капли в нескольких районах столицы. Температура воздуха днем будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 6 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +10...+12
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +23...+14
Сумы - + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +13...+15
Киев – +12...+14