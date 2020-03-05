Прогноз погоды на 6 марта: в Украине наконец не будет дождливо

Погода в Украине в пятницу, 6 марта, будет в основном без осадков. Украинцев накануне выходных будет радовать теплая погода. Разве что в столице утром пройдет небольшой дождь.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, как и накануне, в Украине будет антициклональный характер погоды. Поэтому восточный антициклон будет сдерживать облака с осадками над Украиной.

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Температура воздуха в Украине будет в среднем +11 +16 градусов. Немного прохладнее будет на Западе Украины – там столбик может опуститься до +6 градусов. Ветер на территории всей Украины не поднимется выше 5 – 10 метров в секунду.

Однако, с небольшого дождя может начаться утро для киевлян. Но это будут едва заметные капли в нескольких районах столицы. Температура воздуха днем будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.



Прогноз погоды на пятницу, 6 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +23...+14

Сумы - + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 6 марта от Укргидрометцентра