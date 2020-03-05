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      Прогноз погоды на 6 марта: в Украине наконец не будет дождливо

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      Погода в Украине в пятницу, 6 марта, будет в основном без осадков. Украинцев накануне выходных будет радовать теплая погода. Разве что в столице утром пройдет небольшой дождь.

      Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, как и накануне, в Украине будет антициклональный характер погоды. Поэтому восточный антициклон будет сдерживать облака с осадками над Украиной.

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      Температура воздуха в Украине будет в среднем +11 +16 градусов. Немного прохладнее будет на Западе Украины – там столбик может опуститься до +6 градусов. Ветер на территории всей Украины не поднимется выше 5 – 10 метров в секунду.

      Однако, с небольшого дождя может начаться утро для киевлян. Но это будут едва заметные капли в нескольких районах столицы. Температура воздуха днем будет колебаться вблизи +11 +13 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 6 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +10...+12

      Винница – +12...+14

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +23...+14

      Сумы - + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +13...+15

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды на 6 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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