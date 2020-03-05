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      Прогноз погоди на 6 березня: в Україні нарешті не дощитиме

      -
      Прогноз погоди на 6 березня / unsplash

      Погода в Україні у п'ятницю, 6 березня, буде здебільшого без опадів. Українців напередодні вихідних тішитиме тепла погода. Хіба що у столиці вранці пройде невеликий дощ.

      Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, що як і напередодні, в Україні буде антициклональний характер погоди. Тому східний антициклон стримуватиме хмари з опадами над Україною. 

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      Температура повітря в Україні буде у середньому +11 +16 градусів. Дещо прохолодніше буде на Заході України – там стовпчик може опуститися до +6 градусів. Вітер на території усієї України не здійметься вище за 5 – 10 метрів на секунду. 
       
      Проте, з невеликого дощу може початися ранок для киян. Але це будуть ледве помітні краплі у декількох районах столиці. Температура повітря вдень коливатиметься поблизу +11 +13 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 6 березня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +23…+14

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +13…+15

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на 6 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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