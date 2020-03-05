Прогноз погоди на 6 березня: в Україні нарешті не дощитиме

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, що як і напередодні, в Україні буде антициклональний характер погоди. Тому східний антициклон стримуватиме хмари з опадами над Україною.

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Температура повітря в Україні буде у середньому +11 +16 градусів. Дещо прохолодніше буде на Заході України – там стовпчик може опуститися до +6 градусів. Вітер на території усієї України не здійметься вище за 5 – 10 метрів на секунду.

Проте, з невеликого дощу може початися ранок для киян. Але це будуть ледве помітні краплі у декількох районах столиці. Температура повітря вдень коливатиметься поблизу +11 +13 градусів.