Прогноз погоди на 6 березня: в Україні нарешті не дощитиме
Погода в Україні у п'ятницю, 6 березня, буде здебільшого без опадів. Українців напередодні вихідних тішитиме тепла погода. Хіба що у столиці вранці пройде невеликий дощ.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, що як і напередодні, в Україні буде антициклональний характер погоди. Тому східний антициклон стримуватиме хмари з опадами над Україною.
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Прогноз погоди на п’ятницю, 6 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +10…+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +23…+14
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +13…+15
Київ – +12…+14