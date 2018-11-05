Погода в Украине во вторник, 6 ноября, будет сухой и солнечной. Пока украинцы могут не волноваться за осенние дожди, однако столбик термометра уверенно будет опускаться до низших отметок.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, уже в конце недели на термометрах появятся первые отметки ниже нуля в ночные, вечерние и утренние часы.

Завтра и на ближайшей неделе о ливнях и скучных длинных осенних дождях нам не стоит беспокоиться. В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха,

– пишет синоптик.

Диденко отмечает, что прохладнее всего будет на востоке страны, там столбик термометра не превысит отметки 9 градусов тепла.

В Киеве 6 ноября также без существенных осадков, местами туман. Воздух в столице днем прогреется до +9...+13 градусов тепла.

Прогноз погоды на вторник, 6 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +9...+12

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы- + 7... + 9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +9...+10



Погода в Украине на вторник, 6 ноября, от Укргидрометцентра