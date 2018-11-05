Прогноз погоды на 6 ноября: в Украине солнечно, однако морозы подступают все ближе
Погода в Украине во вторник, 6 ноября, будет сухой и солнечной. Пока украинцы могут не волноваться за осенние дожди, однако столбик термометра уверенно будет опускаться до низших отметок.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, уже в конце недели на термометрах появятся первые отметки ниже нуля в ночные, вечерние и утренние часы.
Завтра и на ближайшей неделе о ливнях и скучных длинных осенних дождях нам не стоит беспокоиться. В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха,
– пишет синоптик.
Диденко отмечает, что прохладнее всего будет на востоке страны, там столбик термометра не превысит отметки 9 градусов тепла.
В Киеве 6 ноября также без существенных осадков, местами туман. Воздух в столице днем прогреется до +9...+13 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 6 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +9...+12
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы- + 7... + 9
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +9...+10
Погода в Украине на вторник, 6 ноября, от Укргидрометцентра