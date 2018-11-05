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      Прогноз погоды на 6 ноября: в Украине солнечно, однако морозы подступают все ближе

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      Прогноз погоды на 6 ноября
      Прогноз погоды на 6 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 6 ноября, будет сухой и солнечной. Пока украинцы могут не волноваться за осенние дожди, однако столбик термометра уверенно будет опускаться до низших отметок.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Украину идут первые морозы: синоптик назвала дату

      По ее словам, уже в конце недели на термометрах появятся первые отметки ниже нуля в ночные, вечерние и утренние часы.

      Завтра и на ближайшей неделе о ливнях и скучных длинных осенних дождях нам не стоит беспокоиться. В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха,
      – пишет синоптик.

      Диденко отмечает, что прохладнее всего будет на востоке страны, там столбик термометра не превысит отметки 9 градусов тепла.

      В Киеве 6 ноября также без существенных осадков, местами туман. Воздух в столице днем прогреется до +9...+13 градусов тепла.

      Прогноз погоды на вторник, 6 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +9...+12

      Винница – +8...+10

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +7...+9

      Сумы- + 7... + 9

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +7...+9

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +7...+9

      Киев – +9...+10

      Прогноз погоди 6 листопада
      Погода в Украине на вторник, 6 ноября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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