Погода в Україні у вівторок, 6 листопада, буде сухою та сонячною. Поки українці можуть не хвилюватися через осінні дощі, однак стовпчик термометра впевнено опускатиметься до нижчих позначок.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, вже наприкінці тижня на термометрах з'являться перші позначки нижче нуля у нічні, вечірні та ранкові години.

Завтра і найближчого тижня про зливи та нудні довгі осінні дощі нам не варто турбуватися. В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки.Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря,

– пише синоптик.

Діденко зазначає, що найпрохолодніше буде на сході країни, там стовпчик термометра не перетне позначки 9 градусів тепла.

У Києві 6 листопада також без істотних опадів, місцями туман. Повітря у столиці вдень прогріється до +9...+13 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +9…+12

Вінниця – +8…+10

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +9…+10



Погода в Україні на вівторок, 6 листопада, від Укргідрометцентру