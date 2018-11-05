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      Прогноз погоди на 6 листопада: в Україні сонячно, проте морози підступають все ближче

      1086 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 6 листопада
      Прогноз погоди на 6 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 6 листопада, буде сухою та сонячною. Поки українці можуть не хвилюватися через осінні дощі, однак стовпчик термометра впевнено опускатиметься до нижчих позначок.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      За її словами, вже наприкінці тижня на термометрах з'являться перші позначки нижче нуля у нічні, вечірні та ранкові години.

      Завтра і найближчого тижня про зливи та нудні довгі осінні дощі нам не варто турбуватися. В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки.Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря,
      – пише синоптик.

      Діденко зазначає, що найпрохолодніше буде на сході країни, там стовпчик термометра не перетне позначки 9 градусів тепла.

      У Києві 6 листопада також без істотних опадів, місцями туман. Повітря у столиці вдень прогріється до +9...+13 градусів тепла.

      Прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +9…+12

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +9…+10

      Прогноз погоди 6 листопада
      Погода в Україні на вівторок, 6 листопада, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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