Прогноз погоди на 6 листопада: в Україні сонячно, проте морози підступають все ближче
Погода в Україні у вівторок, 6 листопада, буде сухою та сонячною. Поки українці можуть не хвилюватися через осінні дощі, однак стовпчик термометра впевнено опускатиметься до нижчих позначок.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, вже наприкінці тижня на термометрах з'являться перші позначки нижче нуля у нічні, вечірні та ранкові години.
Завтра і найближчого тижня про зливи та нудні довгі осінні дощі нам не варто турбуватися. В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки.Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря,
– пише синоптик.
Діденко зазначає, що найпрохолодніше буде на сході країни, там стовпчик термометра не перетне позначки 9 градусів тепла.
У Києві 6 листопада також без істотних опадів, місцями туман. Повітря у столиці вдень прогріється до +9...+13 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +9…+12
Вінниця – +8…+10
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +9…+10
Погода в Україні на вівторок, 6 листопада, від Укргідрометцентру