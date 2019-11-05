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      Прогноз погоды на 6 ноября: в Украину возвращаются дожди

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      Погода 6 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 6 ноября / slovoidilo.ua

      Погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, но дождливой. Синоптики предупреждают о грозах на западе и севере. Во всех других частях Украины должно быть сухо.

      Наталья Диденко в фейсбуке уверяет, что теплая роскошная погода удержится в течение дня в большинстве областей – +15...+20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных областях ожидается +10...+16 градусов.

      Важно: В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

      Ветер будет порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.

      Самую теплую погоду обещают в Крыму и на Одесщине – от +19 до +22 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине и Волыни – +12...+14 градусов тепла.

      Западную и северную часть страны омоют сильные дожди, а в восточных, центральных и южных областях будет сухо и тепло.

      В Киеве будет +16...+18 градусов тепла. Диденко утверждает, что существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть.

      Прогноз погоды на среду, 6 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +17...+19

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +16...+18

      Винница – +18...+20

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +17...+19

      Сумы – +15... +17

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +15...+17

      Киев – +17...+19

      погода україна 6 листопада
      Прогноз погоды в Украине на 6 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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