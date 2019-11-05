Прогноз погоды на 6 ноября: в Украину возвращаются дожди
Погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, но дождливой. Синоптики предупреждают о грозах на западе и севере. Во всех других частях Украины должно быть сухо.
Наталья Диденко в фейсбуке уверяет, что теплая роскошная погода удержится в течение дня в большинстве областей – +15...+20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных областях ожидается +10...+16 градусов.
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Ветер будет порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.
Самую теплую погоду обещают в Крыму и на Одесщине – от +19 до +22 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине и Волыни – +12...+14 градусов тепла.
Западную и северную часть страны омоют сильные дожди, а в восточных, центральных и южных областях будет сухо и тепло.
В Киеве будет +16...+18 градусов тепла. Диденко утверждает, что существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть.
Прогноз погоды на среду, 6 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +20...+22
Николаев – +19...+21
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +15... +17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +15...+17
Киев – +17...+19
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября от Укргидрометцентра