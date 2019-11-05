Прогноз погоды на 6 ноября: в Украину возвращаются дожди

Погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, но дождливой. Синоптики предупреждают о грозах на западе и севере. Во всех других частях Украины должно быть сухо.

Наталья Диденко в фейсбуке уверяет, что теплая роскошная погода удержится в течение дня в большинстве областей – +15...+20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных областях ожидается +10...+16 градусов.

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Ветер будет порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.

Самую теплую погоду обещают в Крыму и на Одесщине – от +19 до +22 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине и Волыни – +12...+14 градусов тепла.

Западную и северную часть страны омоют сильные дожди, а в восточных, центральных и южных областях будет сухо и тепло.

В Киеве будет +16...+18 градусов тепла. Диденко утверждает, что существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть.

Прогноз погоды на среду, 6 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +19...+21

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +15... +17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +15...+17

Киев – +17...+19



Прогноз погоды в Украине на 6 ноября от Укргидрометцентра