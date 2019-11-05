Прогноз погоди на 6 листопада: в Україну повертаються дощі

Погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, але дощовою. Синоптики попереджають про грози на Заході та Півночі. У всіх інших частинах України має бути сухо.

Наталка Діденко у фейсбуці запевняє, що тепла розкішна погода втримається: упродовж дня у більшості областей +15...+20 градусів, на Півдні до +22 градусів.

У західних областях очікується +10...+16 градусів.

Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

Вітер буде поривчастий, на Лівобережжі навіть із штормовими поривами.

Найтеплішу погоду обіцяють у Криму та на Одещині – від +19 до +22 градусів. Найхолодніше буде на Львівщині та Волині – +12...+14 градусів тепла.

Західну та північну частину країни омиють сильні дощі, а у східних, центральних та південних областях буде сухо та тепло.

У Києві буде +16...+18 градусів тепла. Діденко стверджує, що істотні опади малоймовірні, але парочка крапель може впасти.

Прогноз погоди на середу, 6 листопада, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +15…+17

Київ – +17…+19



Прогноз погоди в Україні на 6 листопада від Укргідрометцентру