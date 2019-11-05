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      Прогноз погоди на 6 листопада: в Україну повертаються дощі

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      Погода 6 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 6 листопада / slovoidilo.ua

      Погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, але дощовою. Синоптики попереджають про грози на Заході та Півночі. У всіх інших частинах України має бути сухо.

      Наталка Діденко у фейсбуці запевняє, що тепла розкішна погода втримається: упродовж дня у більшості областей +15...+20 градусів, на Півдні до +22 градусів.
      У західних областях очікується +10...+16 градусів.

      Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

      Вітер буде поривчастий, на Лівобережжі навіть із штормовими поривами.

      Найтеплішу погоду обіцяють у Криму та на Одещині – від +19 до +22 градусів. Найхолодніше буде на Львівщині та Волині – +12...+14 градусів тепла.

      Західну та північну частину країни омиють сильні дощі, а у східних, центральних та південних областях буде сухо та тепло.

      У Києві буде +16...+18 градусів тепла. Діденко стверджує, що істотні опади малоймовірні, але парочка крапель може впасти.

      Прогноз погоди на середу, 6 листопада, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +15…+17

      Київ – +17…+19

      погода україна 6 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 6 листопада від Укргідрометцентру

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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