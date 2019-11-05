Прогноз погоди на 6 листопада: в Україну повертаються дощі
Погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, але дощовою. Синоптики попереджають про грози на Заході та Півночі. У всіх інших частинах України має бути сухо.
Наталка Діденко у фейсбуці запевняє, що тепла розкішна погода втримається: упродовж дня у більшості областей +15...+20 градусів, на Півдні до +22 градусів.
У західних областях очікується +10...+16 градусів.
Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
Вітер буде поривчастий, на Лівобережжі навіть із штормовими поривами.
Найтеплішу погоду обіцяють у Криму та на Одещині – від +19 до +22 градусів. Найхолодніше буде на Львівщині та Волині – +12...+14 градусів тепла.
Західну та північну частину країни омиють сильні дощі, а у східних, центральних та південних областях буде сухо та тепло.
У Києві буде +16...+18 градусів тепла. Діденко стверджує, що істотні опади малоймовірні, але парочка крапель може впасти.
Прогноз погоди на середу, 6 листопада, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +15…+17
Київ – +17…+19
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада від Укргідрометцентру