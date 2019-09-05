Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет солнечно и по-осеннему тепло

Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, будет солнечной с легкой облачностью в отдельных регионах. К тому же, завершение рабочей недели обрадует комфортной температурой воздуха и сухим воздухом.

Пятница будет в Украине "хорошей", а незначительные кратковременные дожди возможны лишь на северо-востоке и на крайнем западе, пишет синоптик Наталья Диденко.

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Днем на большей части территории Украины ожидается температура воздуха в пределах +23 +29 градусов. Несколько прохладнее на Западе +20.. +24 градуса.

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, температура воздуха около +24 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23 ... +25

Львов – +21 ... +23

Ивано-Франковск – +21 ... +23

Тернополь – +22 ... +24

Черновцы – +23 ... +25

Хмельницкий – +22 ... +24

Луцк – +22 ... +24

Ровно – +22 ... +24

Житомир – +22 ... +24

Винница – +23 ... +25

Одесса – +24 ... +26

Николаев – +27 ... +29

Херсон – +26 ... +28

Симферополь – +25 ... +27

Кропивницкий – +25 ... +27

Черкассы – +22 ... +24

Чернигов – +22 ... +24

Суммы – +24 ... +26

Полтава – +24 ... +26

Днепр – +27 ... +29

Запорожье – +27 ... +29

Донецк – +26 ... +28

Луганск – +25 ... +27

Харьков – +26 ... +28

Киев – +23 ... +25



Прогноз погоді на 6 сентября от Укргидрометцентра