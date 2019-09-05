Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет солнечно и по-осеннему тепло
Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, будет солнечной с легкой облачностью в отдельных регионах. К тому же, завершение рабочей недели обрадует комфортной температурой воздуха и сухим воздухом.
Пятница будет в Украине "хорошей", а незначительные кратковременные дожди возможны лишь на северо-востоке и на крайнем западе, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Днем на большей части территории Украины ожидается температура воздуха в пределах +23 +29 градусов. Несколько прохладнее на Западе +20.. +24 градуса.
В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, температура воздуха около +24 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23 ... +25
Львов – +21 ... +23
Ивано-Франковск – +21 ... +23
Тернополь – +22 ... +24
Черновцы – +23 ... +25
Хмельницкий – +22 ... +24
Луцк – +22 ... +24
Ровно – +22 ... +24
Житомир – +22 ... +24
Винница – +23 ... +25
Одесса – +24 ... +26
Николаев – +27 ... +29
Херсон – +26 ... +28
Симферополь – +25 ... +27
Кропивницкий – +25 ... +27
Черкассы – +22 ... +24
Чернигов – +22 ... +24
Суммы – +24 ... +26
Полтава – +24 ... +26
Днепр – +27 ... +29
Запорожье – +27 ... +29
Донецк – +26 ... +28
Луганск – +25 ... +27
Харьков – +26 ... +28
Киев – +23 ... +25