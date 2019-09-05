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      Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет солнечно и по-осеннему тепло

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      Прогноз погоды 6 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 6 сентября / k1.ua

      Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, будет солнечной с легкой облачностью в отдельных регионах. К тому же, завершение рабочей недели обрадует комфортной температурой воздуха и сухим воздухом.

      Пятница будет в Украине "хорошей", а незначительные кратковременные дожди возможны лишь на северо-востоке и на крайнем западе, пишет синоптик Наталья Диденко.

       Интересно: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      Днем на большей части территории Украины ожидается температура воздуха в пределах +23 +29 градусов. Несколько прохладнее на Западе +20.. +24 градуса.

      В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, температура воздуха около +24 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +23 ... +25

      Львов – +21 ... +23

      Ивано-Франковск – +21 ... +23

      Тернополь – +22 ... +24

      Черновцы – +23 ... +25

      Хмельницкий – +22 ... +24

      Луцк – +22 ... +24

      Ровно – +22 ... +24

      Житомир – +22 ... +24

      Винница – +23 ... +25

      Одесса – +24 ... +26

      Николаев – +27 ... +29

      Херсон – +26 ... +28

      Симферополь – +25 ... +27

      Кропивницкий – +25 ... +27

      Черкассы – +22 ... +24

      Чернигов – +22 ... +24

      Суммы – +24 ... +26

      Полтава – +24 ... +26

      Днепр – +27 ... +29

      Запорожье – +27 ... +29

      Донецк – +26 ... +28

      Луганск – +25 ... +27

      Харьков – +26 ... +28

      Киев – +23 ... +25

      прогноз погоди, погода 6 вересня
      Прогноз погоді на 6 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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