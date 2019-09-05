Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде сонячно і по-осінньому тепло
Погода в Україні у п'ятницю, 6 вересня, буде сонячною з легкою хмарністю в окремих регіонах. До того ж, завершення робочого тижня обрадує комфортною температурою повітря та сухим повітрям.
П'ятниця буде в Україні "хорошою", а незначні короткочасні дощі можливі лише на північному сході та на крайньому заході, пише синоптик Наталка Діденко.
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Вдень на більшій частині території України очікується температура повітря у межах +23+29 градусів. Дещо прохолодніше на Заході +20+24 градуси.
У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, температура повітря близько +24 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 6 вересня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +24…+26
Полтава – +24…+26
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +23…+25