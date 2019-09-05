Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде сонячно і по-осінньому тепло

Погода в Україні у п'ятницю, 6 вересня, буде сонячною з легкою хмарністю в окремих регіонах. До того ж, завершення робочого тижня обрадує комфортною температурою повітря та сухим повітрям.

П'ятниця буде в Україні "хорошою", а незначні короткочасні дощі можливі лише на північному сході та на крайньому заході, пише синоптик Наталка Діденко.

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Вдень на більшій частині території України очікується температура повітря у межах +23+29 градусів. Дещо прохолодніше на Заході +20+24 градуси.

У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, температура повітря близько +24 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 6 вересня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +24…+26

Полтава – +24…+26

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на 6 вересня від Укргідрометцентру