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      Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде сонячно і по-осінньому тепло

      768 Читать новость на русском
      Прогноз погоди 6 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 6 вересня / k1.ua

      Погода в Україні у п'ятницю, 6 вересня, буде сонячною з легкою хмарністю в окремих регіонах. До того ж, завершення робочого тижня обрадує комфортною температурою повітря та сухим повітрям.

      П'ятниця буде в Україні "хорошою", а незначні короткочасні дощі можливі лише на північному сході та на крайньому заході, пише синоптик Наталка Діденко.

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      Вдень на більшій частині території України очікується температура повітря у межах +23+29 градусів. Дещо прохолодніше на Заході +20+24 градуси.

      У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, температура повітря близько +24 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 6 вересня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +24…+26

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +26…+28

      Київ – +23…+25

      прогноз погоди, погода 6 вересня
      Прогноз погоди на 6 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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