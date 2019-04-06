Прогноз погоды на 7 апреля: на Благовещение в Украине будет тепло и солнечно, на западе – дождь
Погода в воскресенье, 7 апреля, в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, а температура в основном поднимется до 15 – 17 градусов тепла. Между тем на западе пройдет небольшой дождь.
По информации Украинского Гидрометцентра дождь будет на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, в Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной же территории будет без осадков и солнечно.
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В воскресенье столбики термометров в среднем поднимутся до 15...17 градусов тепла, а на Николаевщине и Винничине температура составит даже +17...+19 градусов. Ветер ожидается юго-восточным со скоростью 7-12 метров за секунду.
Что касается Киева, то в столице, как и на большинстве территории Украины будет светить солнце и термометры будут показывать +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – + 15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 апреля