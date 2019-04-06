Прогноз погоды на 7 апреля: на Благовещение в Украине будет тепло и солнечно, на западе – дождь

Погода в воскресенье, 7 апреля, в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, а температура в основном поднимется до 15 – 17 градусов тепла. Между тем на западе пройдет небольшой дождь.

По информации Украинского Гидрометцентра дождь будет на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, в Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной же территории будет без осадков и солнечно.

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В воскресенье столбики термометров в среднем поднимутся до 15...17 градусов тепла, а на Николаевщине и Винничине температура составит даже +17...+19 градусов. Ветер ожидается юго-восточным со скоростью 7-12 метров за секунду.

Что касается Киева, то в столице, как и на большинстве территории Украины будет светить солнце и термометры будут показывать +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 апреля