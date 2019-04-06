16:35
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, 5 апреля
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, 5 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоды на 7 апреля: на Благовещение в Украине будет тепло и солнечно, на западе – дождь

      23 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 8 апреля 2019 Украина - синоптик
      Какой будет погода 7 апреля в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в воскресенье, 7 апреля, в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, а температура в основном поднимется до 15 – 17 градусов тепла. Между тем на западе пройдет небольшой дождь.

      По информации Украинского Гидрометцентра дождь будет на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, в Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной же территории будет без осадков и солнечно.

      Читайте также: В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

      В воскресенье столбики термометров в среднем поднимутся до 15...17 градусов тепла, а на Николаевщине и Винничине температура составит даже +17...+19 градусов. Ветер ожидается юго-восточным со скоростью 7-12 метров за секунду.

      Что касается Киева, то в столице, как и на большинстве территории Украины будет светить солнце и термометры будут показывать +15...+17 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +15...+17

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +15...+17

      Винница – +17...+19

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +15...+17

      Сумы – + 15...+17

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +15...+17

      Погода, 7 квітня, Укргідрометцентр, Україна, тепло, дощ
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 апреля 

      blog_ava
      В России отреагировали на газовую директиву ЕС против "Северного потока-2"
      сегодня
      806
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сегодня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 533
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      91
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сегодня , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 382
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сегодня , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 634
      НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      сегодня , 15:39 НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украина на втором месте в Европе по количеству смертей от рака, – ВОЗ
       8 июня 2018 , 14:18
      В Беларуси хотят запретить покупку автомобилей за наличные
       10 октября 2018 , 10:17
      Экс-форвард сборной Украины признался, почему Ярославский отправил его в дубль, когда игрок находился на пике формы
       25 ноября 2018 , 13:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук