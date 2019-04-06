Прогноз погоди на 7 квітня: на всій Україні буде тепло та сонячно, на заході – дощ
Погода у неділю, 7 квітня, в Україні буде здебільшого теплою та сонячною, а температура здебільшого підніметься до 15 – 17 градусів тепла. Натомість на заході пройде невеликий дощ.
За інформацією Українського гідрометцентру дощитиме на Львівщині, Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині, Рівненщині, Волині та Житомирщині. На решті ж території буде без опадів і сонячно.
У неділю стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 15-17 градусів тепла, а на Миколаївщині та Вінничині температура становитиме навіть +17 - +19 градусів. Вітер очікується південно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Щодо Києва, то у столиці, як і на більшості території України світитиме сонце та термометри показуватимуть +15 - +17 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 7 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +15…+17
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 квітня