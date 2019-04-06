Прогноз погоди на 7 квітня: на всій Україні буде тепло та сонячно, на заході – дощ

Погода у неділю, 7 квітня, в Україні буде здебільшого теплою та сонячною, а температура здебільшого підніметься до 15 – 17 градусів тепла. Натомість на заході пройде невеликий дощ.

За інформацією Українського гідрометцентру дощитиме на Львівщині, Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині, Рівненщині, Волині та Житомирщині. На решті ж території буде без опадів і сонячно.

У неділю стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 15-17 градусів тепла, а на Миколаївщині та Вінничині температура становитиме навіть +17 - +19 градусів. Вітер очікується південно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Щодо Києва, то у столиці, як і на більшості території України світитиме сонце та термометри показуватимуть +15 - +17 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 7 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +15…+17



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 квітня