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      Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине существенно похолодает

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      Погода 7 декабря Киев, Львов, Одесса и города Украины - синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 7 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 7 декабря, будет прохладной. Осадки следует ожидать на востоке и западе страны. Столбик термометра опустится на несколько отметок, поэтому на дорогах будет гололедица.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Украину идет резкое ухудшение погоды: известны области

      Ночью 7 декабря температура воздуха снизится до -4 -9 градусов, местами даже до-9-12 градусов. Днем тоже будет холодно -1 -5 градусов мороза.

      На Востоке будет выпадать мокрый снег, на Западе снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны. На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель,
      – отмечает эксперт.

      В Киеве осадков не будет. Ночью в столице будет -6-8 градусов, а днем -2-4 градуса мороза. На дорогах будет очень скользко.

      Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – 0...-2

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -1...+1

      Сумы - 0 ... -2

      Полтава – -1...-3

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...-2

      Луганск – 0...-2

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...-3

      погода 7 грудня
      Погода в Украине 7 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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