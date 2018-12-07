Погода в Украине в пятницу, 7 декабря, будет прохладной. Осадки следует ожидать на востоке и западе страны. Столбик термометра опустится на несколько отметок, поэтому на дорогах будет гололедица.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Ночью 7 декабря температура воздуха снизится до -4 -9 градусов, местами даже до-9-12 градусов. Днем тоже будет холодно -1 -5 градусов мороза.

На Востоке будет выпадать мокрый снег, на Западе снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны. На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель,

– отмечает эксперт.

В Киеве осадков не будет. Ночью в столице будет -6-8 градусов, а днем -2-4 градуса мороза. На дорогах будет очень скользко.

Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – 0...-2

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...+1

Сумы - 0 ... -2

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...-3



Погода в Украине 7 декабря от Укргидрометцентра