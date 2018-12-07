Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине существенно похолодает
Погода в Украине в пятницу, 7 декабря, будет прохладной. Осадки следует ожидать на востоке и западе страны. Столбик термометра опустится на несколько отметок, поэтому на дорогах будет гололедица.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Ночью 7 декабря температура воздуха снизится до -4 -9 градусов, местами даже до-9-12 градусов. Днем тоже будет холодно -1 -5 градусов мороза.
На Востоке будет выпадать мокрый снег, на Западе снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны. На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель,
– отмечает эксперт.
В Киеве осадков не будет. Ночью в столице будет -6-8 градусов, а днем -2-4 градуса мороза. На дорогах будет очень скользко.
Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – 0...-2
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...+1
Сумы - 0 ... -2
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – -1...-3
Погода в Украине 7 декабря от Укргидрометцентра