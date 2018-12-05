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      В Украину идет резкое ухудшение погоды: известны области

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      6 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий
      6 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий / Фото из открытых источников

      В Украине ночью и утром 6 декабря ожидается значительное ухудшение погодных условий - туманы, плохая видимость на дорогах и гололедица.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 метров, местами сложные отложения гололеда и изморози,
      – говорится в сообщении.

      В частности, по данным синоптиков, непогода накроет Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

      Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

      Какой будет погода в декабре?
      Погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать многодневные похолодания. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря. Настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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