В Україну йде різке погіршення погоди: відомі області

В Україні вночі та вранці 6 грудня очікується значне погіршення погодних умов - тумани, погана видимість на дорогах та ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 метрів, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними синоптиків, негода накриє Київську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.



Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди в Україні

Якою буде погода у грудні?Погода у перший місяць зими буде мінливою – в Україну прийде потепління, яке час від часу будуть переривати кількаденні похолодання. Українцям не варто чекати на довготривалі сильні морози та снігопади. Різка зміна погоди та похолодання можливі лише наприкінці грудня. Справжня зима прийде в Україну приблизно після Різдвяних свят – через два тижні після початку 2019 року.