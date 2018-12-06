Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні суттєво похолодає
Погода в Україні у п'ятницю, 7 грудня, буде прохолодною. Опади слід очікувати на сході та заході країни. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, тож на дорогах буде ожеледиця.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Вночі 7 грудня температура повітря знизиться до -4 -9 градусів, подекуди навіть до -9-12 градусів. Вдень теж буде холодно -1 -5 градусів морозу.
На Сході випадатиме мокрий сніг, на Заході сніг з переходом вдень у дощ. На решті території завтра суттєві опади малоймовірні. На Півдні, південному сході та в західних областях у денні години – майже відлига,
– зазначає експертка.
У Києві опадів не буде. Вночі у столиці буде -6-8 градусів, а вдень -2-4 градуси морозу. На дорогах буде дуже слизько.
Прогноз погоди на п'ятницю, 7 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…-2
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1…-3
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…-3
Погода в Україні 7 грудня від Укргідрометцентру