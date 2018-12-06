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      Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні суттєво похолодає

      52 Читать новость на русском
      Погода 7 грудня 2018 Київ, Львів, Одеса та міста України - синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 7 грудня, буде прохолодною. Опади слід очікувати на сході та заході країни. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, тож на дорогах буде ожеледиця.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: В Україну йде різке погіршення погоди: відомі області

      Вночі 7 грудня температура повітря знизиться до -4 -9 градусів, подекуди навіть до -9-12 градусів. Вдень теж буде холодно -1 -5 градусів морозу.

      На Сході випадатиме мокрий сніг, на Заході сніг з переходом вдень у дощ. На решті території завтра суттєві опади малоймовірні. На Півдні, південному сході та в західних областях у денні години – майже відлига,
      – зазначає експертка.

      У Києві опадів не буде. Вночі у столиці буде -6-8 градусів, а вдень -2-4 градуси морозу. На дорогах буде дуже слизько.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 7 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…-3

      погода 7 грудня
      Погода в Україні 7 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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