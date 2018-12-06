Погода в Україні у п'ятницю, 7 грудня, буде прохолодною. Опади слід очікувати на сході та заході країни. Стовпчик термометра опуститься на кілька позначок, тож на дорогах буде ожеледиця.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Вночі 7 грудня температура повітря знизиться до -4 -9 градусів, подекуди навіть до -9-12 градусів. Вдень теж буде холодно -1 -5 градусів морозу.

На Сході випадатиме мокрий сніг, на Заході сніг з переходом вдень у дощ. На решті території завтра суттєві опади малоймовірні. На Півдні, південному сході та в західних областях у денні години – майже відлига,

– зазначає експертка.

У Києві опадів не буде. Вночі у столиці буде -6-8 градусів, а вдень -2-4 градуси морозу. На дорогах буде дуже слизько.

Прогноз погоди на п'ятницю, 7 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…-2

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1…-3

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…-3



Погода в Україні 7 грудня від Укргідрометцентру