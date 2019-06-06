Прогноз погоды на 7 июня: в Украине будет жарко, однако будут лить дожди
Погода в Украине в пятницу, 7 июня, будет дождливой почти во всех областях. Сухо будет только на Днепропетровщине, Полтавщине и в Крыму.
Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу – на Харьковщине и Сумщине.
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Температура воздуха в Украине ожидается на уровне +25 +30 градусов. А на выходных жара усилится до +28 +34 градусов.
Погода в Киеве днем будет без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и даже выше.
Уже сегодня продумайте, что брать с собой на уикенд – панамки, средства от комаров, зонты, целофанчики, очки, крем от чрезмерного солнца, воды побольше, кабачки и черешню,
– посоветовала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 7 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +24...+26
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +27...+29