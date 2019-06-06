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      Прогноз погоды на 7 июня: в Украине будет жарко, однако будут лить дожди

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      Погода 7 июня 2019 Украина - жарко, но лить дожди
      Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Roger.spb.ru

      Погода в Украине в пятницу, 7 июня, будет дождливой почти во всех областях. Сухо будет только на Днепропетровщине, Полтавщине и в Крыму.

      Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу – на Харьковщине и Сумщине.

      Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

      Температура воздуха в Украине ожидается на уровне +25 +30 градусов. А на выходных жара усилится до +28 +34 градусов.

      Погода в Киеве днем будет без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и даже выше.

      Уже сегодня продумайте, что брать с собой на уикенд – панамки, средства от комаров, зонты, целофанчики, очки, крем от чрезмерного солнца, воды побольше, кабачки и черешню,
      – посоветовала синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на пятницу, 7 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +25...+26

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +25...+27

      Винница – +26...+28

      Одесса – +24...+26

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +27...+29

      Сумы – +27...+29

      Полтава – +27...+29

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +27...+29

      Луганск – +27...+29

      Харьков – +27...+29

      Киев – +27...+29

      Прогноз погоди Україна 7 червня
      Прогноз погоды на 7 июня от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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