Прогноз погоды на 7 июня: в Украине будет жарко, однако будут лить дожди

Погода в Украине в пятницу, 7 июня, будет дождливой почти во всех областях. Сухо будет только на Днепропетровщине, Полтавщине и в Крыму.

Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу – на Харьковщине и Сумщине.

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Температура воздуха в Украине ожидается на уровне +25 +30 градусов. А на выходных жара усилится до +28 +34 градусов.

Погода в Киеве днем будет без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и даже выше.

Уже сегодня продумайте, что брать с собой на уикенд – панамки, средства от комаров, зонты, целофанчики, очки, крем от чрезмерного солнца, воды побольше, кабачки и черешню,

– посоветовала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 7 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 7 июня от Укргидрометцентра