Прогноз погоди на 7 червня: в Україні буде спекотно, проте литимуть дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 7 червня, буде дощовою майже у всіх областях. Сухо буде тільки на Дніпропетровщині, Полтавщині та в Криму.

Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п’ятницю – на Харківщині та Сумщині.

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Температура повітря в Україні очікується на рівні +25+30 градусів. А на вихідних спека посилиться до +28+34 градусів.

Погода у Києві вдень буде без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів і навіть вище.

Вже сьогодні продумайте, що брати із собою на вікенд – панамки, засоби від комарів, парасолі, целофанчики, окуляри, крем від надмірного сонця, води побільше, кабачки та черешню,

– порадила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на п’ятницю, 7 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 7 червня від Укргідрометцентру