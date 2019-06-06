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      Прогноз погоди на 7 червня: в Україні буде спекотно, проте литимуть дощі

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      Погода 7 червня 2019 Україна - спекотно, але литимуть дощі
      Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Roger.spb.ru

      Погода в Україні у п’ятницю, 7 червня, буде дощовою майже у всіх областях. Сухо буде тільки на Дніпропетровщині, Полтавщині та в Криму.

      Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п’ятницю – на Харківщині та Сумщині.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Температура повітря в Україні очікується на рівні +25+30 градусів. А на вихідних спека посилиться до +28+34 градусів.

      Погода у Києві вдень буде без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів і навіть вище.

      Вже сьогодні продумайте, що брати із собою на вікенд – панамки, засоби від комарів, парасолі, целофанчики, окуляри, крем від надмірного сонця, води побільше, кабачки та черешню,
      – порадила синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 7 червня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +25…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +27…+29

      Суми – +27…+29

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +27…+29

      Прогноз погоди Україна 7 червня
      Прогноз погоди на 7 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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