Прогноз погоди на 7 червня: в Україні буде спекотно, проте литимуть дощі
Погода в Україні у п’ятницю, 7 червня, буде дощовою майже у всіх областях. Сухо буде тільки на Дніпропетровщині, Полтавщині та в Криму.
Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п’ятницю – на Харківщині та Сумщині.
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Температура повітря в Україні очікується на рівні +25+30 градусів. А на вихідних спека посилиться до +28+34 градусів.
Погода у Києві вдень буде без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів і навіть вище.
Вже сьогодні продумайте, що брати із собою на вікенд – панамки, засоби від комарів, парасолі, целофанчики, окуляри, крем від надмірного сонця, води побільше, кабачки та черешню,
– порадила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на п’ятницю, 7 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +27…+29