Прогноз погоды на 7 января: на Рождество заметет снегом, а морозы защипают

Погода в Украине в понедельник, 7 января, будет по-настоящему зимней – со снегом и морозами. Средняя температура воздуха ночью опустится до -8...-15 градусов, днем – до -5...-11 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, снег посыпется почти везде, только на Севере существенные осадки вряд ли будут.

В Киеве на Рождество будет морозно, но, вероятно, без снега.



Прогноз погоды на 7 января

Прогноз погоды на понедельник, 7 января, в городах Украины:

Ужгород – -3…-5

Львов – -5…-7

Ивано-Франковск – -5…-7

Тернополь – -5…-7

Черновцы – -5…-7

Хмельницкий – -5…-7

Луцк – -5…-7

Ровно – -5…-7

Житомир – -5…-7

Винница – -4…-6

Одесса – -3…-5

Николаев – -4…-6

Херсон – -3…-5

Симферополь – -1…-3

Кропивницкий – -5…-7

Черкассы – -5…-7

Чернигов – -7…-9

Сумы – -7…-9

Полтава – -5…-7

Днепр – -5…-7

Запорожье – -3…-5

Донецк – -3…-5

Луганск – -6…-8

Харьков – -6…-8

Киев – -6…-8



Прогноз погоды на 7 января