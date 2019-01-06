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      Прогноз погоды на 7 января: на Рождество заметет снегом, а морозы защипают

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      Погода 7 января 2019 Украина - прогноз синоптиков
      Прогноз погоды на 7 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 7 января, будет по-настоящему зимней – со снегом и морозами. Средняя температура воздуха ночью опустится до -8...-15 градусов, днем – до -5...-11 градусов.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Европу засыпало снегом: какие страны страдают от непогоды

      По ее словам, снег посыпется почти везде, только на Севере существенные осадки вряд ли будут.

      В Киеве на Рождество будет морозно, но, вероятно, без снега.


      Прогноз погоды на 7 января

      Прогноз погоды на понедельник, 7 января, в городах Украины:

      Ужгород – -3…-5

      Львов – -5…-7

      Ивано-Франковск – -5…-7

      Тернополь – -5…-7

      Черновцы – -5…-7

      Хмельницкий – -5…-7

      Луцк – -5…-7

      Ровно – -5…-7

      Житомир – -5…-7

      Винница – -4…-6

      Одесса – -3…-5

      Николаев – -4…-6

      Херсон – -3…-5

      Симферополь – -1…-3

      Кропивницкий – -5…-7

      Черкассы – -5…-7

      Чернигов – -7…-9

      Сумы – -7…-9

      Полтава – -5…-7

      Днепр – -5…-7

      Запорожье – -3…-5

      Донецк – -3…-5

      Луганск – -6…-8

      Харьков – -6…-8

      Киев – -6…-8


      Прогноз погоды на 7 января

      Теги: Непогода в Украине Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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