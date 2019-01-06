Прогноз погоды на 7 января: на Рождество заметет снегом, а морозы защипают
Погода в Украине в понедельник, 7 января, будет по-настоящему зимней – со снегом и морозами. Средняя температура воздуха ночью опустится до -8...-15 градусов, днем – до -5...-11 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, снег посыпется почти везде, только на Севере существенные осадки вряд ли будут.
В Киеве на Рождество будет морозно, но, вероятно, без снега.
Прогноз погоды на 7 января
Прогноз погоды на понедельник, 7 января, в городах Украины:
Ужгород – -3…-5
Львов – -5…-7
Ивано-Франковск – -5…-7
Тернополь – -5…-7
Черновцы – -5…-7
Хмельницкий – -5…-7
Луцк – -5…-7
Ровно – -5…-7
Житомир – -5…-7
Винница – -4…-6
Одесса – -3…-5
Николаев – -4…-6
Херсон – -3…-5
Симферополь – -1…-3
Кропивницкий – -5…-7
Черкассы – -5…-7
Чернигов – -7…-9
Сумы – -7…-9
Полтава – -5…-7
Днепр – -5…-7
Запорожье – -3…-5
Донецк – -3…-5
Луганск – -6…-8
Харьков – -6…-8
Киев – -6…-8
Прогноз погоды на 7 января