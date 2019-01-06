Прогноз погоди на 7 січня: на Різдво замете снігом, а морози защипають

Погода в Україні у понеділок, 7 січня, буде по-справжньому зимовою – зі снігом та морозами. Середня температура повітря вночі опуститься до -8...-15 градусів, вдень – до -5...-11 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, сніг підсипатиме майже скрізь, лише на Півночі суттєві опади навряд чи будуть.

У Києві на Різдво буде морозно, але, вірогідно, без снігу.



Прогноз погоди на 7 січня

Прогноз погоди на понеділок, 7 січня, у містах України:

Ужгород – -3…-5

Львів – -5…-7

Івано-Франківськ – -5…-7

Тернопіль – -5…-7

Чернівці – -5…-7

Хмельницький – -5…-7

Луцьк – -5…-7

Рівне – -5…-7

Житомир – -5…-7

Вінниця – -4…-6

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -4…-6

Херсон – -3…-5

Сімферополь – -1…-3

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -5…-7

Чернігів – -7…-9

Суми – -7…-9

Полтава – -5…-7

Дніпро – -5…-7

Запоріжжя – -3…-5

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -6…-8

Харків – -6…-8

Київ – -6…-8



Прогноз погоди на 7 січня