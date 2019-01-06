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      Прогноз погоди на 7 січня: на Різдво замете снігом, а морози защипають

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      Погода 7 січня 2019 Україна - прогноз синоптиків
      Прогноз погоди на 7 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 7 січня, буде по-справжньому зимовою – зі снігом та морозами. Середня температура повітря вночі опуститься до -8...-15 градусів, вдень – до -5...-11 градусів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      За її словами, сніг підсипатиме майже скрізь, лише на Півночі суттєві опади навряд чи будуть.

      У Києві на Різдво буде морозно, але, вірогідно, без снігу. 


      Прогноз погоди на 7 січня

      Прогноз погоди на понеділок, 7 січня, у містах України:

      Ужгород – -3…-5

      Львів – -5…-7

      Івано-Франківськ – -5…-7

      Тернопіль – -5…-7

      Чернівці – -5…-7

      Хмельницький – -5…-7

      Луцьк – -5…-7

      Рівне – -5…-7

      Житомир – -5…-7

      Вінниця – -4…-6

      Одеса – -3…-5

      Миколаїв – -4…-6

      Херсон – -3…-5

      Сімферополь – -1…-3

      Кропивницький – -5…-7

      Черкаси – -5…-7

      Чернігів – -7…-9

      Суми – -7…-9

      Полтава – -5…-7

      Дніпро – -5…-7

      Запоріжжя – -3…-5

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -6…-8

      Харків – -6…-8

      Київ – -6…-8


      Прогноз погоди на 7 січня

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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