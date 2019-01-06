Прогноз погоди на 7 січня: на Різдво замете снігом, а морози защипають
Погода в Україні у понеділок, 7 січня, буде по-справжньому зимовою – зі снігом та морозами. Середня температура повітря вночі опуститься до -8...-15 градусів, вдень – до -5...-11 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, сніг підсипатиме майже скрізь, лише на Півночі суттєві опади навряд чи будуть.
У Києві на Різдво буде морозно, але, вірогідно, без снігу.
Прогноз погоди на 7 січня
Прогноз погоди на понеділок, 7 січня, у містах України:
Ужгород – -3…-5
Львів – -5…-7
Івано-Франківськ – -5…-7
Тернопіль – -5…-7
Чернівці – -5…-7
Хмельницький – -5…-7
Луцьк – -5…-7
Рівне – -5…-7
Житомир – -5…-7
Вінниця – -4…-6
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -4…-6
Херсон – -3…-5
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – -5…-7
Черкаси – -5…-7
Чернігів – -7…-9
Суми – -7…-9
Полтава – -5…-7
Дніпро – -5…-7
Запоріжжя – -3…-5
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -6…-8
Харків – -6…-8
Київ – -6…-8
Прогноз погоди на 7 січня