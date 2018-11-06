Погода в Украине на 7 ноября, будет без осадков, правда, вероятны туманы. В то же время температура воздуха постепенно будет снижаться. В целом температура воздуха в среду составит 7-12 градусов выше нуля.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Украину идут первые морозы: синоптик назвала дату

По ее словам, вследствие туманов значительно ухудшится видимость на дорогах до 300-500 метров, а также это природное явление способствует накоплению вредных выбросов в воздухе. Также, говорит Диденко, утром будет наблюдаться изморозь.

Днем 7 ноября в Украине ожидается +7 – +12 градусов, на Юге до +14 градусов. В Киеве в среду вновь будет без осадков, временами туманы, в течение дня – около +10 градусов,

– добавляет специалист.

Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы- + 8... + 10

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +8...+10

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также утверждают, что осадков 7 ноября на всей территории Украины не будет. В то же время синоптики отметили, что ветер в основном будет юго-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

По информации гидрометцентра, холоднее всего будет на востоке – 8-10 градусов выше нуля прогнозируется на Сумщине, Луганщине, Харьковщине и Донетчине и в Киеве, а теплее – на западе, а именно на Закарпатье, где ожидается аж +16 – +18 градусов.



Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра