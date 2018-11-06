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      Прогноз погоды на 7 ноября: последние теплые солнечные дни подходят к концу

      26 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на среду, 7 ноября
      Прогноз погоды в Украине на среду, 7 ноября

      Погода в Украине на 7 ноября, будет без осадков, правда, вероятны туманы. В то же время температура воздуха постепенно будет снижаться. В целом температура воздуха в среду составит 7-12 градусов выше нуля.

      Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, вследствие туманов значительно ухудшится видимость на дорогах до 300-500 метров, а также это природное явление способствует накоплению вредных выбросов в воздухе. Также, говорит Диденко, утром будет наблюдаться изморозь.

      Днем 7 ноября в Украине ожидается +7 – +12 градусов, на Юге до +14 градусов. В Киеве в среду вновь будет без осадков, временами туманы, в течение дня – около +10 градусов,
      – добавляет специалист.

      Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +9...+11

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +9...+11

      Сумы- + 8... + 10

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +8...+10

      Киев – +8...+10

      В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также утверждают, что осадков 7 ноября на всей территории Украины не будет. В то же время синоптики отметили, что ветер в основном будет юго-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      По информации гидрометцентра, холоднее всего будет на востоке – 8-10 градусов выше нуля прогнозируется на Сумщине, Луганщине, Харьковщине и Донетчине и в Киеве, а теплее – на западе, а именно на Закарпатье, где ожидается аж +16 – +18 градусов.

      Погода, тепло, осінь, Укргідрометцентр, 7 листопада
      Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра

       
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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