Прогноз погоды на 7 ноября: последние теплые солнечные дни подходят к концу
Погода в Украине на 7 ноября, будет без осадков, правда, вероятны туманы. В то же время температура воздуха постепенно будет снижаться. В целом температура воздуха в среду составит 7-12 градусов выше нуля.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, вследствие туманов значительно ухудшится видимость на дорогах до 300-500 метров, а также это природное явление способствует накоплению вредных выбросов в воздухе. Также, говорит Диденко, утром будет наблюдаться изморозь.
Днем 7 ноября в Украине ожидается +7 – +12 градусов, на Юге до +14 градусов. В Киеве в среду вновь будет без осадков, временами туманы, в течение дня – около +10 градусов,
– добавляет специалист.
Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы- + 8... + 10
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +8...+10
В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также утверждают, что осадков 7 ноября на всей территории Украины не будет. В то же время синоптики отметили, что ветер в основном будет юго-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
По информации гидрометцентра, холоднее всего будет на востоке – 8-10 градусов выше нуля прогнозируется на Сумщине, Луганщине, Харьковщине и Донетчине и в Киеве, а теплее – на западе, а именно на Закарпатье, где ожидается аж +16 – +18 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра