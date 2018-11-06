Погода в Україні 7 листопада, буде без опадів, щоправда імовірними є тумани. Водночас температура повітря поступово знижуватиметься. Загалом температура повітря середу становитиме 7-12 градусів вище нуля.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, внаслідок туманів значно погіршиться видимість на дорогах до 300-500 метрів, а також це природне явище сприяє накопиченню шкідливих викидів у повітрі. Також, каже Діденко, уранці спостерігатиметься поморозь.

Удень 7 листопада в Україні очікується +7 – +12 градусів, на Півдні до +14 градусів. У Києві у середу знову буде без опадів, часом тумани, протягом дня – близько +10 градусів,

– додає фахівець.

Прогноз погоди на середу, 7 листопада, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +8…+10

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також стверджують, що опадів 7 листопада на всій території України не буде. Водночас синоптики зауважили, що вітер здебільшого буде південно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

За інформацією гідрометцентру, найхолодніше буде на сході – 8-10 градусів вище нуля прогнозується на Сумщині, Луганщині, Харківщині та Донеччині та у Києві, а найтепліше – на заході, а саме на Закарпатті, де очікується аж +16 – +18 градусів.



Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру