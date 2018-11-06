Прогноз погоди на 7 листопада: останні теплі сонячні дні добігають кінця
Погода в Україні 7 листопада, буде без опадів, щоправда імовірними є тумани. Водночас температура повітря поступово знижуватиметься. Загалом температура повітря середу становитиме 7-12 градусів вище нуля.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, внаслідок туманів значно погіршиться видимість на дорогах до 300-500 метрів, а також це природне явище сприяє накопиченню шкідливих викидів у повітрі. Також, каже Діденко, уранці спостерігатиметься поморозь.
Удень 7 листопада в Україні очікується +7 – +12 градусів, на Півдні до +14 градусів. У Києві у середу знову буде без опадів, часом тумани, протягом дня – близько +10 градусів,
– додає фахівець.
Прогноз погоди на середу, 7 листопада, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +8…+10
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також стверджують, що опадів 7 листопада на всій території України не буде. Водночас синоптики зауважили, що вітер здебільшого буде південно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
За інформацією гідрометцентру, найхолодніше буде на сході – 8-10 градусів вище нуля прогнозується на Сумщині, Луганщині, Харківщині та Донеччині та у Києві, а найтепліше – на заході, а саме на Закарпатті, де очікується аж +16 – +18 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру