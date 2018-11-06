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      Прогноз погоди на 7 листопада: останні теплі сонячні дні добігають кінця

      65 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 7 листопада: буде тепло та без опадів
      Прогноз погоди в Україні на 7 листопада: буде тепло та без опадів / Соцмережі

      Погода в Україні 7 листопада, буде без опадів, щоправда імовірними є тумани. Водночас температура повітря поступово знижуватиметься. Загалом температура повітря середу становитиме 7-12 градусів вище нуля.

      Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      За її словами, внаслідок туманів значно погіршиться видимість на дорогах до 300-500 метрів, а також це природне явище сприяє накопиченню шкідливих викидів у повітрі. Також, каже Діденко, уранці спостерігатиметься поморозь.

      Удень 7 листопада в Україні очікується +7 – +12 градусів, на Півдні до +14 градусів. У Києві у середу знову буде без опадів, часом тумани, протягом дня – близько +10 градусів,
      – додає фахівець.

      Прогноз погоди на середу, 7 листопада, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +8…+10

      Київ – +8…+10

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також стверджують, що опадів 7 листопада на всій території України не буде. Водночас синоптики зауважили, що вітер здебільшого буде південно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      За інформацією гідрометцентру, найхолодніше буде на сході 8-10 градусів вище нуля прогнозується на Сумщині, Луганщині, Харківщині та Донеччині та у Києві, а найтепліше – на заході, а саме на Закарпатті, де очікується аж +16 – +18 градусів.

      Погода, тепло, осінь, Укргідрометцентр, 7 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру

       
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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