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      Прогноз погоды на 7 ноября: в Украину идут дожди и похолодание

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      Погода 7 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / shutterstock.com

      Погода в Украине в четверг, 7 ноября, будет дождливой и прохладной на Западе и Севере. На Юге и Востоке будет тепло и солнечно.

      В Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

      Важно: В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

      Поскольку фронт – холодный, то температура воздуха снизится в этих же областях. В северной и западной части в течение дня ожидается +9...+14 градусов.

      Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и +15...+22 градуса,
       пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве завтра похолодает. В течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться вокруг +10...+12 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +10...+12

      Винница – +11...+13

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 11... + 13

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +17...+19

      Харьков – +15...+17

      Киев – +10...+12

      прогноз погоди
      Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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