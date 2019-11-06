Прогноз погоды на 7 ноября: в Украину идут дожди и похолодание

Погода в Украине в четверг, 7 ноября, будет дождливой и прохладной на Западе и Севере. На Юге и Востоке будет тепло и солнечно.

В Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

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Поскольку фронт – холодный, то температура воздуха снизится в этих же областях. В северной и западной части в течение дня ожидается +9...+14 градусов.

Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и +15...+22 градуса,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра похолодает. В течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться вокруг +10...+12 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +13...+15

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +15...+17

Киев – +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра