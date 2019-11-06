Прогноз погоды на 7 ноября: в Украину идут дожди и похолодание
Погода в Украине в четверг, 7 ноября, будет дождливой и прохладной на Западе и Севере. На Юге и Востоке будет тепло и солнечно.
В Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.
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Поскольку фронт – холодный, то температура воздуха снизится в этих же областях. В северной и западной части в течение дня ожидается +9...+14 градусов.
Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и +15...+22 градуса,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра похолодает. В течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться вокруг +10...+12 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +11...+13
Житомир – +10...+12
Винница – +11...+13
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 11... + 13
Полтава – +13...+15
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +17...+19
Харьков – +15...+17
Киев – +10...+12