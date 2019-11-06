Прогноз погоди на 7 листопада: в Україну йдуть дощі і похолодання

Погода в Україні у четвер, 7 листопада, буде дощовою і прохолодною на Заході і Півночі. На Півдні та Сході буде тепло та сонячно.

В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ. Дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних.

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Оскільки фронт – холодний, то температура повітря знизиться у цих же областях. У північній та західній частині протягом дня очікується +9...+14 градусів.

Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15...+22 градуси,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві завтра похолодає. Впродовж дня максимальна температура повітря коливатимется навколо +10...+12 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 7 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +11…+13

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +17…+19

Харків – +15…+17

Київ – +10…+12



Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру