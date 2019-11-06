Прогноз погоди на 7 листопада: в Україну йдуть дощі і похолодання
Погода в Україні у четвер, 7 листопада, буде дощовою і прохолодною на Заході і Півночі. На Півдні та Сході буде тепло та сонячно.
В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ. Дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних.
Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
Оскільки фронт – холодний, то температура повітря знизиться у цих же областях. У північній та західній частині протягом дня очікується +9...+14 градусів.
Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15...+22 градуси,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві завтра похолодає. Впродовж дня максимальна температура повітря коливатимется навколо +10...+12 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 7 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +11…+13
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +17…+19
Харків – +15…+17
Київ – +10…+12
Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру