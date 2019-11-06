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      Прогноз погоди на 7 листопада: в Україну йдуть дощі і похолодання

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      Погода 7 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 7 листопада / shutterstock.com

      Погода в Україні у четвер, 7 листопада, буде дощовою і прохолодною на Заході і Півночі. На Півдні та Сході буде тепло та сонячно.

      В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ. Дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних.

      Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

      Оскільки фронт – холодний, то температура повітря знизиться у цих же областях. У північній та західній частині протягом дня очікується +9...+14 градусів.

      Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15...+22 градуси,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві завтра похолодає. Впродовж дня максимальна температура повітря коливатимется навколо +10...+12 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 7 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +17…+19

      Харків – +15…+17

      Київ – +10…+12

      прогноз погоди
      Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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