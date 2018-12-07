Прогноз погоды на 8 декабря: почти по всей Украине – снег с дождем, однако значительно потеплеет
Погода в Украине в субботу, 8 декабря, будет дождливой. В некоторых регионах дождь будет чередоваться со снегом. Сухо и солнечно, но одновременно и холоднее всего будет на востоке.
Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Погоду 8 декабря будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou. В субботу дождь и мокрый снег будут падать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, а также на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра существенные осадки маловероятны,
– отмечает специалист.
Так, холоднее всего в субботу будет в восточных регионах. Там столбики термометров покажут 0...-2 градуса.
Воздух в западных областях и на побережье морей прогреется до +3...+5 градусов. А теплее всего будет в Одесской области – до +5...+7 градусов.
Ветер будет южным 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве 8 декабря будет падать мокрый снег с дождем. Воздух в столице прогреется до -1...+1 градуса.
Прогноз погоды на субботу, 8 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0 ... -2
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1
Погода на субботу, 8 декабря, от Укргидрометцентра