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      Прогноз погоды на 8 декабря: почти по всей Украине – снег с дождем, однако значительно потеплеет

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      Погода 8 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 8 декабря / фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 8 декабря, будет дождливой. В некоторых регионах дождь будет чередоваться со снегом. Сухо и солнечно, но одновременно и холоднее всего будет на востоке.

      Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Погоду 8 декабря будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou. В субботу дождь и мокрый снег будут падать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, а также на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра существенные осадки маловероятны,
      – отмечает специалист.

      Так, холоднее всего в субботу будет в восточных регионах. Там столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

      Воздух в западных областях и на побережье морей прогреется до +3...+5 градусов. А теплее всего будет в Одесской области – до +5...+7 градусов.

      Ветер будет южным 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве 8 декабря будет падать мокрый снег с дождем. Воздух в столице прогреется до -1...+1 градуса.

      Прогноз погоды на субботу, 8 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – 0 ... -2

      Полтава – 0...-2

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...-2

      Луганск – 0...-2

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...+1

      погода грудень погода в Україні на 8 грудня
      Погода на субботу, 8 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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