Погода в Украине в субботу, 8 декабря, будет дождливой. В некоторых регионах дождь будет чередоваться со снегом. Сухо и солнечно, но одновременно и холоднее всего будет на востоке.

Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Погоду 8 декабря будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou. В субботу дождь и мокрый снег будут падать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, а также на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра существенные осадки маловероятны,

– отмечает специалист.

Так, холоднее всего в субботу будет в восточных регионах. Там столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

Воздух в западных областях и на побережье морей прогреется до +3...+5 градусов. А теплее всего будет в Одесской области – до +5...+7 градусов.

Ветер будет южным 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве 8 декабря будет падать мокрый снег с дождем. Воздух в столице прогреется до -1...+1 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 8 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ... -2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1



Погода на субботу, 8 декабря, от Укргидрометцентра