Прогноз погоди на 8 грудня: майже по всій Україні – сніг із дощем, проте значно потепліє
Погода в Україні у суботу, 8 грудня, буде дощовою. У деяких регіонах дощ чергуватиметься зі снігом. Сухо та сонячно, але водночас і найхолодніше буде на сході.
Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Погоду 8 грудня визначатимуть атмосферні фронти, пов'язані із циклоном Marielou. У суботу дощ та мокрий сніг падатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На сході, півдні, а також на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра суттєві опади малоймовірні,
– зазначає фахівець.
Так, найхолодніше у суботу буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.
Повітря у західних областях та на узбережжі морів прогріється до +3...+5 градусів. А найтепліше буде на Одещині – до +5...+7 градусів.
Вітер буде південним 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 8 грудня падатиме мокрий сніг із дощем. Повітря у столиці прогріється до -1...+1 градуса.
Прогноз погоди на суботу, 8 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1
Погода на суботу, 8 грудня, від Укргідрометцентру