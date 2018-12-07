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      Прогноз погоди на 8 грудня: майже по всій Україні – сніг із дощем, проте значно потепліє

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      Погода 8 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 8 грудня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 8 грудня, буде дощовою. У деяких регіонах дощ чергуватиметься зі снігом. Сухо та сонячно, але водночас і найхолодніше буде на сході.

      Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Погоду 8 грудня визначатимуть атмосферні фронти, пов'язані із циклоном Marielou. У суботу дощ та мокрий сніг падатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На сході, півдні, а також на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра суттєві опади малоймовірні,
      – зазначає фахівець.

      Так, найхолодніше у суботу буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.

      Повітря у західних областях та на узбережжі морів прогріється до +3...+5 градусів. А найтепліше буде на Одещині – до +5...+7 градусів.

      Вітер буде південним 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві 8 грудня падатиме мокрий сніг із дощем. Повітря у столиці прогріється до -1...+1 градуса.

      Прогноз погоди на суботу, 8 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1

      погода грудень погода в Україні на 8 грудня
      Погода на суботу, 8 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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