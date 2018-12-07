Погода в Україні у суботу, 8 грудня, буде дощовою. У деяких регіонах дощ чергуватиметься зі снігом. Сухо та сонячно, але водночас і найхолодніше буде на сході.

Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Погоду 8 грудня визначатимуть атмосферні фронти, пов'язані із циклоном Marielou. У суботу дощ та мокрий сніг падатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На сході, півдні, а також на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра суттєві опади малоймовірні,

– зазначає фахівець.

Так, найхолодніше у суботу буде у східних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.

Повітря у західних областях та на узбережжі морів прогріється до +3...+5 градусів. А найтепліше буде на Одещині – до +5...+7 градусів.

Вітер буде південним 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 8 грудня падатиме мокрий сніг із дощем. Повітря у столиці прогріється до -1...+1 градуса.

Прогноз погоди на суботу, 8 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Погода на суботу, 8 грудня, від Укргідрометцентру