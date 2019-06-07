Прогноз погоды на 8 июня: в Украине будет жарко, пройдут кратковременные грозы
Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет жаркой. Так, почти по всей территории страны столбики термометров превысят отметки в +30 градусов.
От жары будут спасать кратковременные грозы. О более интенсивных осадках в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этих регионах при грозах вероятно усиление дождя до ливней, шквалов и местами града.
Читайте также: Врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука: видео
Жарче всего будет на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожье. Там температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса.
Несколько меньше жара будет на Тернопольщине, Буковине и Прикарпатье. В этих областях температура воздуха составит +24...+26 градусов.
Ветер будет восточным и юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве есть вероятность кратковременных дождей с грозами, но и солнца будет достаточно. Жара в столице будет измеряться такими температурными отметками: +28...+30 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 8 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – + 28... + 30
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +29...+31
Киев – +28...+30