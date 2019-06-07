Прогноз погоды на 8 июня: в Украине будет жарко, пройдут кратковременные грозы

Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет жаркой. Так, почти по всей территории страны столбики термометров превысят отметки в +30 градусов.

От жары будут спасать кратковременные грозы. О более интенсивных осадках в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этих регионах при грозах вероятно усиление дождя до ливней, шквалов и местами града.

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Жарче всего будет на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожье. Там температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса.

Несколько меньше жара будет на Тернопольщине, Буковине и Прикарпатье. В этих областях температура воздуха составит +24...+26 градусов.

Ветер будет восточным и юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве есть вероятность кратковременных дождей с грозами, но и солнца будет достаточно. Жара в столице будет измеряться такими температурными отметками: +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 8 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – + 28... + 30

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на субботу, 8 июня, от Укргидрометцентра