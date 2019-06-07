17:19
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Прогноз погоды на 8 июня: в Украине будет жарко, пройдут кратковременные грозы

      77 Читати новину українською
      Погода 8 июня 2019 в Украине - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 8 июня

      Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет жаркой. Так, почти по всей территории страны столбики термометров превысят отметки в +30 градусов.

      От жары будут спасать кратковременные грозы. О более интенсивных осадках в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этих регионах при грозах вероятно усиление дождя до ливней, шквалов и местами града.

      Читайте также: Врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука: видео

      Жарче всего будет на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожье. Там температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса.

      Несколько меньше жара будет на Тернопольщине, Буковине и Прикарпатье. В этих областях температура воздуха составит +24...+26 градусов.

      Ветер будет восточным и юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве есть вероятность кратковременных дождей с грозами, но и солнца будет достаточно. Жара в столице будет измеряться такими температурными отметками: +28...+30 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 8 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +27...+29

      Львов – +25...+27

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +24...+26

      Хмельницкий – +25...+27

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +26...+28

      Винница – +26...+28

      Одесса – +27...+29

      Николаев – +28...+30

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +28...+30

      Сумы – + 28... + 30

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +28...+30

      Луганск – +28...+30

      Харьков – +29...+31

      Киев – +28...+30

      прогноз погоди на 8 червня погода на червень прогноз на 8 червня
      Прогноз погоды на субботу, 8 июня, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      На Донбассе погибли военные полка "Азов": что о них известно – фото
      сегодня
      1051
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 183
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      114
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 30
      Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      сегодня , 15:52 Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 674
      Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      сегодня , 15:30 Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      141
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук