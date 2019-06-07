Прогноз погоди на 8 червня: в Україні буде спекотно, рятуватимуть короткочасні грози

Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде спекотною. Так, майже по всій території країни стовпчики термометрів перетнуть позначки у +30 градусів.

Від спеки рятуватимуть короткочасні грози. Про більш інтенсивні опади на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині, Черкащині та на Харківщині повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її словами, у цих регіонах при грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквалів та подекуди граду.

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Найспекотніше буде на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі. Там температура повітря підніметься до +29...+31 градуса.

Дещо меншою спека буде на Тернопільщині, Буковині та Прикарпатті. У цих областях температура повітря сягне +24...+26 градусів.

Вітер буде східним і південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві є ймовірність короткочасних дощів із грозами, проте й сонця буде достатньо. Спека у столиці вимірюватиметься такими температурними позначками: +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 8 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +29…+31

Київ – +28…+30



Прогноз погоди на суботу, 8 червня, від Укргідрометцентру