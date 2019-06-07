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      Прогноз погоди на 8 червня: в Україні буде спекотно, рятуватимуть короткочасні грози

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      Погода 8 червня 2019 в Україні - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 8 червня

      Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде спекотною. Так, майже по всій території країни стовпчики термометрів перетнуть позначки у +30 градусів.

      Від спеки рятуватимуть короткочасні грози. Про більш інтенсивні опади на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині, Черкащині та на Харківщині повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її словами, у цих регіонах при грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквалів та подекуди граду.

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      Найспекотніше буде на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі. Там температура повітря підніметься до +29...+31 градуса.

      Дещо меншою спека буде на Тернопільщині, Буковині та Прикарпатті. У цих областях температура повітря сягне +24...+26 градусів.

      Вітер буде східним і південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві є ймовірність короткочасних дощів із грозами, проте й сонця буде достатньо. Спека у столиці вимірюватиметься такими температурними позначками: +28...+30 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 8 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +29…+31

      Київ – +28…+30

      прогноз погоди на 8 червня погода на червень прогноз на 8 червня
      Прогноз погоди на суботу, 8 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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