Прогноз погоди на 8 червня: в Україні буде спекотно, рятуватимуть короткочасні грози
Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде спекотною. Так, майже по всій території країни стовпчики термометрів перетнуть позначки у +30 градусів.
Від спеки рятуватимуть короткочасні грози. Про більш інтенсивні опади на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині, Черкащині та на Харківщині повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її словами, у цих регіонах при грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквалів та подекуди граду.
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Найспекотніше буде на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі. Там температура повітря підніметься до +29...+31 градуса.
Дещо меншою спека буде на Тернопільщині, Буковині та Прикарпатті. У цих областях температура повітря сягне +24...+26 градусів.
Вітер буде східним і південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві є ймовірність короткочасних дощів із грозами, проте й сонця буде достатньо. Спека у столиці вимірюватиметься такими температурними позначками: +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 8 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Київ – +28…+30
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