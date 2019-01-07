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      Прогноз погоды на 8 января: морозы не уйдут, но выглянет солнышко

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      Погода 8 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 8 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 8 января, будет довольно холодной. В южной части и восточных областях ночью ударит мороз до 12 градусов, днем температура поднимется до 6 градусов. Но есть чему и порадоваться – большинство областей наконец увидит зимнее солнце.

      Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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      Кроме Юга и Востока, осадков не предвидится. Разве только вечером на Волыни, Львовщине и Закарпатье выпадет небольшой снег. А вот порывы ветра достигнут 15-20 м/сек. Температура ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – -5...-10.

      На дорогах Украины местами будет гололедица.

      Прогноз погоды на вторник, 8 января, в городах Украины:

      Ужгород – -3...-5

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -4...-6

      Тернополь – -4...-6

      Черновцы – -4...-6

      Хмельницкий – -4...-6

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -5...-7

      Винница – -6...-8

      Одесса – -3...-5

      Николаев – -3...-5

      Херсон – -2...-4

      Симферополь – -1...-3

      Кропивницкий – -6...-8

      Черкассы – -7...-9

      Чернигов – -7...-9

      Сумы – -7...-9

      Полтава – -7...-9

      Днепр – -5...-7

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – -7...-9


      Прогноз погоды на 8 января

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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