Прогноз погоды на 8 января: морозы не уйдут, но выглянет солнышко

Погода в Украине во вторник, 8 января, будет довольно холодной. В южной части и восточных областях ночью ударит мороз до 12 градусов, днем температура поднимется до 6 градусов. Но есть чему и порадоваться – большинство областей наконец увидит зимнее солнце.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Читайте также: Мощные снегопады в Украине: где "Укравтодор" ограничил движение транспорта Кроме Юга и Востока, осадков не предвидится. Разве только вечером на Волыни, Львовщине и Закарпатье выпадет небольшой снег. А вот порывы ветра достигнут 15-20 м/сек. Температура ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – -5...-10. На дорогах Украины местами будет гололедица. Прогноз погоды на вторник, 8 января, в городах Украины: Ужгород – -3...-5 Львов – -3...-5 Ивано-Франковск – -4...-6 Тернополь – -4...-6 Черновцы – -4...-6 Хмельницкий – -4...-6 Луцк – -2...-4 Ровно – -3...-5 Житомир – -5...-7 Винница – -6...-8 Одесса – -3...-5 Николаев – -3...-5 Херсон – -2...-4 Симферополь – -1...-3 Кропивницкий – -6...-8 Черкассы – -7...-9 Чернигов – -7...-9 Сумы – -7...-9 Полтава – -7...-9 Днепр – -5...-7 Запорожье – -2...-4 Донецк – -2...-4 Луганск – -2...-4 Харьков – -2...-4 Киев – -7...-9

Прогноз погоды на 8 января