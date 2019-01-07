Прогноз погоды на 8 января: морозы не уйдут, но выглянет солнышко
Погода в Украине во вторник, 8 января, будет довольно холодной. В южной части и восточных областях ночью ударит мороз до 12 градусов, днем температура поднимется до 6 градусов. Но есть чему и порадоваться – большинство областей наконец увидит зимнее солнце.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Кроме Юга и Востока, осадков не предвидится. Разве только вечером на Волыни, Львовщине и Закарпатье выпадет небольшой снег. А вот порывы ветра достигнут 15-20 м/сек. Температура ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – -5...-10.
На дорогах Украины местами будет гололедица.
Прогноз погоды на вторник, 8 января, в городах Украины:
Ужгород – -3...-5
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -2...-4
Ровно – -3...-5
Житомир – -5...-7
Винница – -6...-8
Одесса – -3...-5
Николаев – -3...-5
Херсон – -2...-4
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -6...-8
Черкассы – -7...-9
Чернигов – -7...-9
Сумы – -7...-9
Полтава – -7...-9
Днепр – -5...-7
Запорожье – -2...-4
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -7...-9
Прогноз погоды на 8 января