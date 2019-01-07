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      Прогноз погоди на 8 січня: морози не підуть, але визирне сонечко

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      Погода 8 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 8 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 8 січня, буде доволі холодною. У південній частині та східних областях вночі вдарить мороз до 12 градусів, вдень температура підніметься до 6 градусів. Але є чому і порадіти – більшість областей нарешті побачить зимове сонце.

      Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

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      Окрім Півдня та Сходу, опадів не передбачається. Хіба лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті випаде невеликий сніг. А от пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Температура вночі сягне 11-16 градусів морозу, вдень – -5...-10.

      На дорогах України місцями буде ожеледиця.

      Прогноз погоди на вівторок, 8 січня, у містах України:

      Ужгород – -3…-5

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -4…-6

      Тернопіль – -4…-6

      Чернівці – -4…-6

      Хмельницький – -4…-6

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -5…-7

      Вінниця – -6…-8

      Одеса – -3…-5

      Миколаїв – -3…-5

      Херсон – -2…-4

      Сімферополь – -1…-3

      Кропивницький – -6…-8

      Черкаси – -7…-9

      Чернігів – -7…-9

      Суми – -7…-9

      Полтава – -7…-9

      Дніпро – -5…-7

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -2…-4

      Київ – -7…-9


      Прогноз погоди на 8 січня

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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