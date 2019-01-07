Прогноз погоди на 8 січня: морози не підуть, але визирне сонечко
Погода в Україні у вівторок, 8 січня, буде доволі холодною. У південній частині та східних областях вночі вдарить мороз до 12 градусів, вдень температура підніметься до 6 градусів. Але є чому і порадіти – більшість областей нарешті побачить зимове сонце.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Окрім Півдня та Сходу, опадів не передбачається. Хіба лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті випаде невеликий сніг. А от пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Температура вночі сягне 11-16 градусів морозу, вдень – -5...-10.
На дорогах України місцями буде ожеледиця.
Прогноз погоди на вівторок, 8 січня, у містах України:
Ужгород – -3…-5
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -4…-6
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -2…-4
Рівне – -3…-5
Житомир – -5…-7
Вінниця – -6…-8
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -3…-5
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – -6…-8
Черкаси – -7…-9
Чернігів – -7…-9
Суми – -7…-9
Полтава – -7…-9
Дніпро – -5…-7
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -7…-9
Прогноз погоди на 8 січня