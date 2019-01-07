Прогноз погоди на 8 січня: морози не підуть, але визирне сонечко

Погода в Україні у вівторок, 8 січня, буде доволі холодною. У південній частині та східних областях вночі вдарить мороз до 12 градусів, вдень температура підніметься до 6 градусів. Але є чому і порадіти – більшість областей нарешті побачить зимове сонце.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Читайте також: Потужні снігопади в Україні: де "Укравтодор" обмежив рух транспорту Окрім Півдня та Сходу, опадів не передбачається. Хіба лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті випаде невеликий сніг. А от пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Температура вночі сягне 11-16 градусів морозу, вдень – -5...-10. На дорогах України місцями буде ожеледиця. Прогноз погоди на вівторок, 8 січня, у містах України: Ужгород – -3…-5 Львів – -3…-5 Івано-Франківськ – -4…-6 Тернопіль – -4…-6 Чернівці – -4…-6 Хмельницький – -4…-6 Луцьк – -2…-4 Рівне – -3…-5 Житомир – -5…-7 Вінниця – -6…-8 Одеса – -3…-5 Миколаїв – -3…-5 Херсон – -2…-4 Сімферополь – -1…-3 Кропивницький – -6…-8 Черкаси – -7…-9 Чернігів – -7…-9 Суми – -7…-9 Полтава – -7…-9 Дніпро – -5…-7 Запоріжжя – -2…-4 Донецьк – -2…-4 Луганськ – -2…-4 Харків – -2…-4 Київ – -7…-9

Прогноз погоди на 8 січня