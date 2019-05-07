Прогноз погоды на 8 мая: дожди накроют всю Украину, кроме Запада

Погода в Украине в среду, 8 мая, будет теплой. В западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся. Однако на севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает.

Температура воздуха в западных областях днем ​​повысится – +11...+14 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшей ночью возможны заморозки 0...-3 градуса.

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В Житомирской, Киевской, Черниговской области завтра без существенных осадков. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской области. В центральных областях также возможны дожди.

Важный нюанс – завтра на Севере и в Центре вероятен сильный ветер,

– добавила Диденко.

В восточных областях пройдут дожди и прогремят грозы. Температура воздуха в течение дня – +19...+24 градусов.

В Киеве 8 мая будет сухо, температура воздуха – +12...+14 градусов.

Прогноз погоды на среду, 8 мая, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +13…+15

Тернополь – +12…+14

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +12…+14

Ровно – +13…+15

Житомир – +12…+14

Винница – +12…+14

Одесса – +15…+17

Николаев – +17…+19

Херсон – +16…+18

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +16…+18

Черкассы – +16…+18

Чернигов – +14…+16

Сумы – +16…+18

Полтава – +16…+18

Днепр – +19…+21

Запорожье – +20…+22

Донецк – +20…+22

Луганск – +23…+25

Харьков – +21…+23

Киев – +12…+14



Прогноз погоды на 8 мая от Укргидрометцентра