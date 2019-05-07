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      Прогноз погоды на 8 мая: дожди накроют всю Украину, кроме Запада

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      Погода на 8 мая 2019 Украина - что прогнозируют синоптики
      Прогноз погоды на 8 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 8 мая, будет теплой. В западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся. Однако на севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает.

      Температура воздуха в западных областях днем ​​повысится – +11...+14 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшей ночью возможны заморозки 0...-3 градуса.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      В Житомирской, Киевской, Черниговской области завтра без существенных осадков. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской области. В центральных областях также возможны дожди.

      Важный нюанс – завтра на Севере и в Центре вероятен сильный ветер,
      – добавила Диденко.

      В восточных областях пройдут дожди и прогремят грозы. Температура воздуха в течение дня – +19...+24 градусов.

      В Киеве 8 мая будет сухо, температура воздуха – +12...+14 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 8 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +14…+16

      Львов – +13…+15

      Ивано-Франковск – +13…+15

      Тернополь – +12…+14

      Черновцы – +13…+15

      Хмельницкий – +12…+14

      Луцк – +12…+14

      Ровно – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Винница – +12…+14

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Симферополь – +15…+17

      Кропивницкий – +16…+18

      Черкассы – +16…+18

      Чернигов – +14…+16

      Сумы – +16…+18

      Полтава – +16…+18

      Днепр – +19…+21

      Запорожье – +20…+22

      Донецк – +20…+22

      Луганск – +23…+25

      Харьков – +21…+23

      Киев – +12…+14

      погода в україні 8 травня
      Прогноз погоды на 8 мая от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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