Прогноз погоды на 8 мая: дожди накроют всю Украину, кроме Запада
Погода в Украине в среду, 8 мая, будет теплой. В западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся. Однако на севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает.
Температура воздуха в западных областях днем повысится – +11...+14 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшей ночью возможны заморозки 0...-3 градуса.
Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды
В Житомирской, Киевской, Черниговской области завтра без существенных осадков. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской области. В центральных областях также возможны дожди.
Важный нюанс – завтра на Севере и в Центре вероятен сильный ветер,
– добавила Диденко.
В восточных областях пройдут дожди и прогремят грозы. Температура воздуха в течение дня – +19...+24 градусов.
В Киеве 8 мая будет сухо, температура воздуха – +12...+14 градусов.
Прогноз погоды на среду, 8 мая, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +13…+15
Тернополь – +12…+14
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +12…+14
Луцк – +12…+14
Ровно – +13…+15
Житомир – +12…+14
Винница – +12…+14
Одесса – +15…+17
Николаев – +17…+19
Херсон – +16…+18
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +16…+18
Черкассы – +16…+18
Чернигов – +14…+16
Сумы – +16…+18
Полтава – +16…+18
Днепр – +19…+21
Запорожье – +20…+22
Донецк – +20…+22
Луганск – +23…+25
Харьков – +21…+23
Киев – +12…+14
Прогноз погоды на 8 мая от Укргидрометцентра