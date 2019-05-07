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      Прогноз погоди на 8 травня: дощі накриють всю Україну, окрім Заходу

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      Погода на 8 травня 2019 Україна - що прогнозують синоптики
      Прогноз погоди на 8 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 8 травня, буде теплою. У західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться. Однак на Півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає.

      Температура повітря у західних областях вдень підвищиться – +11...+14 градусів. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі можливі заморозки 0...-3 градуси.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують грозові дощі на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. У центральних областях також можливі дощі.

      Важливий нюанс – завтра на Півночі та в Центрі ймовірний сильний вітер,
      – додала Діденко.

      У східних областях пройдуть дощі та прогримлять грози. Температура повітря протягом дня – +19...+24 градусів.

      У Києві 8 травня буде сухо, температура повітря – +12...+14 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 8 травня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +16…+18

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +21…+23

      Київ – +12…+14

      погода в україні 8 травня
      Прогноз погоди на 8 травня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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