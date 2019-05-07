Прогноз погоди на 8 травня: дощі накриють всю Україну, окрім Заходу
Погода в Україні у середу, 8 травня, буде теплою. У західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться. Однак на Півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає.
Температура повітря у західних областях вдень підвищиться – +11...+14 градусів. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі можливі заморозки 0...-3 градуси.
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На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують грозові дощі на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. У центральних областях також можливі дощі.
Важливий нюанс – завтра на Півночі та в Центрі ймовірний сильний вітер,
– додала Діденко.
У східних областях пройдуть дощі та прогримлять грози. Температура повітря протягом дня – +19...+24 градусів.
У Києві 8 травня буде сухо, температура повітря – +12...+14 градусів.
Прогноз погоди на середу, 8 травня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +16…+18
Полтава – +16…+18
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +23…+25
Харків – +21…+23
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на 8 травня від Укргідрометцентру