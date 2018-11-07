Погода в Украине в четверг, 8 ноября, порадует приятным осенним солнцем во всех областях без исключения.

В четверг, 8 ноября, температура воздуха по сравнению с предыдущим днем изменится не сильно.

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По данным Укргидрометцентра, во всех без исключения областях будет сухая и солнечная погода. Утром и вечером возможны туманы.

На западе Украины столбики термометров местами поднимутся даже до +14, зато в Киеве не стоит надеяться на палящее осеннее солнце – воздух максимум поднимется до +11.

Прогноз погоды на четверг, 8 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы- + 8... + 10

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11

Прогноз погоды в Украине в четверг, 8 ноября