Прогноз погоды на 8 ноября: солнечно и прохладно, но без осадков
Погода в Украине в четверг, 8 ноября, порадует приятным осенним солнцем во всех областях без исключения.
В четверг, 8 ноября, температура воздуха по сравнению с предыдущим днем изменится не сильно.
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По данным Укргидрометцентра, во всех без исключения областях будет сухая и солнечная погода. Утром и вечером возможны туманы.
На западе Украины столбики термометров местами поднимутся даже до +14, зато в Киеве не стоит надеяться на палящее осеннее солнце – воздух максимум поднимется до +11.
Прогноз погоды на четверг, 8 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +10...+12
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы- + 8... + 10
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +9...+11
Прогноз погоды в Украине в четверг, 8 ноября