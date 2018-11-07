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      Прогноз погоды на 8 ноября: солнечно и прохладно, но без осадков

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      Прогноз погоды на 8 ноября: теплая осень в Украине продолжается
      Прогноз погоды на 8 ноября: теплая осень в Украине продолжается / 24 канал

      Погода в Украине в четверг, 8 ноября, порадует приятным осенним солнцем во всех областях без исключения.

      В четверг, 8 ноября, температура воздуха по сравнению с предыдущим днем изменится не сильно.

      Читайте также: В Украину идут первые морозы: синоптик назвала дату

      По данным Укргидрометцентра, во всех без исключения областях будет сухая и солнечная погода. Утром и вечером возможны туманы.

      На западе Украины столбики термометров местами поднимутся даже до +14, зато в Киеве не стоит надеяться на палящее осеннее солнце – воздух максимум поднимется до +11.

      Прогноз погоды на четверг, 8 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +9...+11

      Винница – +10...+12

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +9...+11

      Сумы- + 8... + 10

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +9...+11

      Киев – +9...+11

      Прогноз погоди 8 листопадаПрогноз погоды в Украине в четверг, 8 ноября

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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