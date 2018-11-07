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      Прогноз погоди на 8 листопада: сонячно і прохолодно, але без опадів

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      Прогноз погоди на 8 листопада: тепла осінь в Україні продовжується
      Прогноз погоди на 8 листопада: тепла осінь в Україні продовжується / 24 Канал

      Погода в Україні у четвер, 8 листопада, потішить приємним осіннім сонцем у всіх областях без винятку.

      У четвер, 8 листопада, температура повітря порівняно з попереднім днем зміниться не сильно.

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      За даними Укргідрометцентру, в усіх без винятку областях буде суха і сонячна погода. Вранці і ввечері можливі тумани.

      На заході України стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +14, натомість у Києві не варто сподіватись на палюче осіннє сонце – повітря максимум підніметься до +11.

      Прогноз погоди на четвер, 8 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +9…+11

      Прогноз погоди 8 листопада
      Прогноз погоди в Україні у четвер, 8 листопада

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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