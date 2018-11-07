Прогноз погоди на 8 листопада: сонячно і прохолодно, але без опадів
Погода в Україні у четвер, 8 листопада, потішить приємним осіннім сонцем у всіх областях без винятку.
У четвер, 8 листопада, температура повітря порівняно з попереднім днем зміниться не сильно.
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За даними Укргідрометцентру, в усіх без винятку областях буде суха і сонячна погода. Вранці і ввечері можливі тумани.
На заході України стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +14, натомість у Києві не варто сподіватись на палюче осіннє сонце – повітря максимум підніметься до +11.
Прогноз погоди на четвер, 8 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +9…+11
Вінниця – +10…+12
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +9…+11
Харків – +9…+11
Київ – +9…+11
Прогноз погоди в Україні у четвер, 8 листопада