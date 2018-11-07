Погода в Україні у четвер, 8 листопада, потішить приємним осіннім сонцем у всіх областях без винятку.

У четвер, 8 листопада, температура повітря порівняно з попереднім днем зміниться не сильно.

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За даними Укргідрометцентру, в усіх без винятку областях буде суха і сонячна погода. Вранці і ввечері можливі тумани.

На заході України стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +14, натомість у Києві не варто сподіватись на палюче осіннє сонце – повітря максимум підніметься до +11.

Прогноз погоди на четвер, 8 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +9…+11

Вінниця – +10…+12

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +9…+11

Харків – +9…+11

Київ – +9…+11



Прогноз погоди в Україні у четвер, 8 листопада