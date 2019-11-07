Прогноз погоды на 8 ноября: на западе Украины дожди, температура не изменится
Погода в Украине в пятницу, 8 ноября существенно не изменится: средняя температура воздуха ожидается на уровне +9 +14 градусов. Что касается осадков, то дожди будут только на Западной Украине, а на остальной территории будет сухо.
Несколько теплее будет погода на юге, на востоке Украины и в большинстве центральных областей – +14 +20 градусов, сообщила на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.
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Ветер будет дуть с востока, северо-востока, будет слабым или умеренным.
Погода в Киеве после ночного дождя будет сухой. Температура воздуха в столице составит +11 +13 градусов.
"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление!" – отметила синоптик.
Прогноз погоды на пятницу, 8 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +11…+13
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +11…+13
Черновцы – +10…+12
Хмельницкий – +11…+13
Луцк – +10…+12
Ровно – +10…+12
Житомир – +10…+12
Винница – +11…+13
Одесса – +17…+19
Николаев – +17…+19
Херсон – +18…+20
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +14…+16
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +11…+13
Сумы – +10…+12
Полтава – +14…+16
Днепр – +15…+17
Запорожье – +17…+19
Донецк – +17…+19
Луганск – +17…+19
Харьков – +15…+17
Киев – +11…+13