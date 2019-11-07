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      Прогноз погоды на 8 ноября: на западе Украины дожди, температура не изменится

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      Погода 8 ноября 2019 Украина: синоптик обещает дожди
      Прогноз погоды на 8 ноября / 99px.ru

      Погода в Украине в пятницу, 8 ноября существенно не изменится: средняя температура воздуха ожидается на уровне +9 +14 градусов. Что касается осадков, то дожди будут только на Западной Украине, а на остальной территории будет сухо.

      Несколько теплее будет погода на юге, на востоке Украины и в большинстве центральных областей – +14 +20 градусов, сообщила на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

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      Ветер будет дуть с востока, северо-востока, будет слабым или умеренным.

      Погода в Киеве после ночного дождя будет сухой. Температура воздуха в столице составит +11 +13 градусов.

      "Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление!" – отметила синоптик.

      Прогноз погоды на пятницу, 8 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12…+14

      Львов – +11…+13

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +11…+13

      Черновцы – +10…+12

      Хмельницкий – +11…+13

      Луцк – +10…+12

      Ровно – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Винница – +11…+13

      Одесса – +17…+19

      Николаев – +17…+19

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +17…+19

      Кропивницкий – +14…+16

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +11…+13

      Сумы – +10…+12

      Полтава – +14…+16

      Днепр – +15…+17

      Запорожье – +17…+19

      Донецк – +17…+19

      Луганск – +17…+19

      Харьков – +15…+17

      Киев – +11…+13

      прогноз погоди на 8 листопада Україна погода
      Прогноз погоды на 8 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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