Прогноз погоды на 8 ноября: на западе Украины дожди, температура не изменится

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября существенно не изменится: средняя температура воздуха ожидается на уровне +9 +14 градусов. Что касается осадков, то дожди будут только на Западной Украине, а на остальной территории будет сухо.

Несколько теплее будет погода на юге, на востоке Украины и в большинстве центральных областей – +14 +20 градусов, сообщила на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Над Грецией пронесся мощный торнадо: сорваны крыши, выбиты окна и паника – впечатляющее видео

Ветер будет дуть с востока, северо-востока, будет слабым или умеренным.

Погода в Киеве после ночного дождя будет сухой. Температура воздуха в столице составит +11 +13 градусов.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление!" – отметила синоптик.

Прогноз погоды на пятницу, 8 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +10…+12

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +10…+12

Ровно – +10…+12

Житомир – +10…+12

Винница – +11…+13

Одесса – +17…+19

Николаев – +17…+19

Херсон – +18…+20

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +11…+13

Сумы – +10…+12

Полтава – +14…+16

Днепр – +15…+17

Запорожье – +17…+19

Донецк – +17…+19

Луганск – +17…+19

Харьков – +15…+17

Киев – +11…+13



Прогноз погоды на 8 ноября от Укргидрометцентра