Прогноз погоди на 8 листопада: на Заході України дощитиме, температура не зміниться

Погода в Україні у п’ятницю, 8 листопада суттєво не зміниться: середня температура повітря очікується на рівні +9+14 градусів. Щодо опадів, то дощитиме тільки в Західній Україні, а на решті території буде сухо.

Дещо теплішою буде погода на Півдні, Сході Україні та у більшості центральних областей – +14+20 градусів, повідомила на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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Вітер дутиме зі сходу, північного сходу, буде слабким або помірним.

Погода у Києві після нічного дощу буде сухою. Температура повітря у столиці становитиме +11+13 градусів.

"Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. Вихідними до нас знову прийде потепління!" – наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди на п’ятницю, 8 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +17…+19

Харків – +15…+17

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на 8 листопада від Укргідрометцентру