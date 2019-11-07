16:10
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Прогноз погоди на 8 листопада: на Заході України дощитиме, температура не зміниться

      36 Читать новость на русском
      Погода 8 листопада 2019 Україна: синоптик обіцяє дощ
      Прогноз погоди на 8 листопада / 99px.ru

      Погода в Україні у п’ятницю, 8 листопада суттєво не зміниться: середня температура повітря очікується на рівні +9+14 градусів. Щодо опадів, то дощитиме тільки в Західній Україні, а на решті території буде сухо.

      Дещо теплішою буде погода на Півдні, Сході Україні та у більшості центральних областей – +14+20 градусів, повідомила на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: Грецією пронісся потужний торнадо: зірвані дахи, вибиті вікна і паніка – вражаюче відео

      Вітер дутиме зі сходу, північного сходу, буде слабким або помірним.

      Погода у Києві після нічного дощу буде сухою. Температура повітря у столиці становитиме +11+13 градусів.

      "Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. Вихідними до нас знову прийде потепління!" – наголосила синоптикиня.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 8 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +17…+19

      Харків – +15…+17

      Київ – +11…+13

      прогноз погоди на 8 листопада Україна погода
      Прогноз погоди на 8 листопада від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Сутички під гуртожитком на Польовій у Києві: поліція затримала 11 осіб
      сьогодні
      4421
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сьогодні , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 54
      Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      сьогодні , 15:32 Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      Віталій Шабунін 378
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4332
      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      сьогодні , 15:00 Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      Дмитро Дубілет 356
      Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві
      сьогодні , 14:06 Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві
      Євгенія Мазур 12552
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук