Прогноз погоди на 8 листопада: на Заході України дощитиме, температура не зміниться
Погода в Україні у п’ятницю, 8 листопада суттєво не зміниться: середня температура повітря очікується на рівні +9+14 градусів. Щодо опадів, то дощитиме тільки в Західній Україні, а на решті території буде сухо.
Дещо теплішою буде погода на Півдні, Сході Україні та у більшості центральних областей – +14+20 градусів, повідомила на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Грецією пронісся потужний торнадо: зірвані дахи, вибиті вікна і паніка – вражаюче відео
Вітер дутиме зі сходу, північного сходу, буде слабким або помірним.
Погода у Києві після нічного дощу буде сухою. Температура повітря у столиці становитиме +11+13 градусів.
"Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. Вихідними до нас знову прийде потепління!" – наголосила синоптикиня.
Прогноз погоди на п’ятницю, 8 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +17…+19
Харків – +15…+17
Київ – +11…+13
Вибір редакції
-
Наоя Іноуе у видовищному бою виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав два титулисьогодні , 15:25
-
Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києвісьогодні , 14:06
-
"Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленкасьогодні , 13:36