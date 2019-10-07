Прогноз погоды на 8 октября: в Украине будет холодно, зато сухо
Погода в Украине во вторник, 8 октября, будет прохладной, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.
В Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.
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Возвращаемся к холодным реалиям с шапками на глаза и меховыми аристократическими безрукавками в изысканных салонах маршруток,
– говорит украинский синоптик Наталья Диденко.
Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.
В Киеве вторник будет холодным: ночью 0... -2 градуса мороза, днем +8... +10 градусов. Без осадков.
Ужгород – +9…+11
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +9…+10
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +8…+10
Ровно – +8…+10
Житомир – +8…+10
Винница – +8…+10
Одесса – +10…+12
Николаев – +9…+11
Херсон – +10…+12
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +9…+11
Чернигов – +8…+10
Сумы – +7…+9
Полтава – +8…+10
Днепр – +10…+12
Запорожье – +10…+12
Донецк – +10…+12
Луганск – +10…+12
Харьков – +8…+10
Киев – +9…+11