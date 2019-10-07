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      Прогноз погоды на 8 октября: в Украине будет холодно, зато сухо

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      Погода 8 октября 2019 в Украине – прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 8 октября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине во вторник, 8 октября, будет прохладной, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.

      В Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

      Актуально: Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

      Возвращаемся к холодным реалиям с шапками на глаза и меховыми аристократическими безрукавками в изысканных салонах маршруток,
      – говорит украинский синоптик Наталья Диденко.

      Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

      В Киеве вторник будет холодным: ночью 0... -2 градуса мороза, днем +8... +10 градусов. Без осадков.

       
      Прогноз погоды на вторник, 8 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +9…+11

      Львов – +9…+11

      Ивано-Франковск – +9…+11

      Тернополь – +9…+10

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +8…+10

      Ровно – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Винница – +8…+10

      Одесса – +10…+12

      Николаев – +9…+11

      Херсон – +10…+12

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +9…+11

      Чернигов – +8…+10

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Днепр – +10…+12

      Запорожье – +10…+12

      Донецк – +10…+12

      Луганск – +10…+12

      Харьков – +8…+10

      Киев – +9…+11


      Прогноз погоды на вторник, 8 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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