Прогноз погоды на 8 октября: в Украине будет холодно, зато сухо

Погода в Украине во вторник, 8 октября, будет прохладной, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.

В Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

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Возвращаемся к холодным реалиям с шапками на глаза и меховыми аристократическими безрукавками в изысканных салонах маршруток,

– говорит украинский синоптик Наталья Диденко.

Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

В Киеве вторник будет холодным: ночью 0... -2 градуса мороза, днем +8... +10 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на вторник, 8 октября, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +9…+10

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +8…+10

Ровно – +8…+10

Житомир – +8…+10

Винница – +8…+10

Одесса – +10…+12

Николаев – +9…+11

Херсон – +10…+12

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +9…+11

Чернигов – +8…+10

Сумы – +7…+9

Полтава – +8…+10

Днепр – +10…+12

Запорожье – +10…+12

Донецк – +10…+12

Луганск – +10…+12

Харьков – +8…+10

Киев – +9…+11



Прогноз погоды на вторник, 8 октября, от Укргидрометцентра