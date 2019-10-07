Прогноз погоди на 8 жовтня: в Україні буде холодно, зате сухо

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде прохолодною, а вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, опади в більшості областей України малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.

В Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження. Актуально: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше Повертаємося до холодних реалій із шапками на очі та хутряними аристократичними безрукавками у вишуканих салонах маршруток,

– зауважує українська синоптикиня Наталка Діденко. Потепління розпочнеться вже у середу, поступово, не без дощів у середині тижня. У Києві вівторок буде холодним: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +8+10 градусів. Без опадів. Прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня, у містах України: Ужгород – +9…+11 Львів – +9…+11 Івано-Франківськ – +9…+11 Тернопіль – +9…+10 Чернівці – +9…+11 Хмельницький – +8…+10 Луцьк – +8…+10 Рівне – +8…+10 Житомир – +8…+10 Вінниця – +8…+10 Одеса – +10…+12 Миколаїв – +9…+11 Херсон – +10…+12 Сімферополь – +10…+12 Кропивницький – +8…+10 Черкаси – +9…+11 Чернігів – +8…+10 Суми – +7…+9 Полтава – +8…+10 Дніпро – +10…+12 Запоріжжя – +10…+12 Донецьк – +10…+12 Луганськ – +10…+12 Харків – +8…+10 Київ – +9…+11

Прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня, від Укргідрометцентру