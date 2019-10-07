Прогноз погоди на 8 жовтня: в Україні буде холодно, зате сухо
Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде прохолодною, а вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, опади в більшості областей України малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.
В Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження.
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Повертаємося до холодних реалій із шапками на очі та хутряними аристократичними безрукавками у вишуканих салонах маршруток,
– зауважує українська синоптикиня Наталка Діденко.
Потепління розпочнеться вже у середу, поступово, не без дощів у середині тижня.
Ужгород – +9…+11
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +10…+12
Харків – +8…+10
Київ – +9…+11