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      Прогноз погоди на 8 жовтня: в Україні буде холодно, зате сухо

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      Погода 8 жовтня 2019 в Україні – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 8 жовтня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде прохолодною, а вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, опади в більшості областей України малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.

      В Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження.

      Актуально: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

      Повертаємося до холодних реалій із шапками на очі та хутряними аристократичними безрукавками у вишуканих салонах маршруток,
      – зауважує українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Потепління розпочнеться вже у середу, поступово, не без дощів у середині тижня. 

      У Києві вівторок буде холодним: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +8+10 градусів. Без опадів.
       
      Прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +8…+10

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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