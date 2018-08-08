Прогноз погоды на 9 августа: все области Украины охватят солнце и жара

Погода в Украине в четверг, 9 августа, в дальнейшем будет сухой, солнечной и будет донимать или же будет радовать жарой. Осадков не ожидается ни в одном регионе страны.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ясно, солнечно, белые облачка, сухой воздух. Температура воздуха также пока замечательная – +24+28 градусов, на Закарпатье +28+32 градуса, на юге Украины и в восточных областях +26+30 градусов,

– говорится в сообщении синоптика.

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Вместе с тем погода в Киеве 9 августа будет сухой и жаркой с дневной температурой воздуха до +28 градусов.

Диденко отметила, что с понедельника, 13 августа, в Украине предусматривается усиление жары.

Прогноз погоды на четверг, 9 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 9 августа от Укргидрометцентра