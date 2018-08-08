Прогноз погоды на 9 августа: все области Украины охватят солнце и жара
Погода в Украине в четверг, 9 августа, в дальнейшем будет сухой, солнечной и будет донимать или же будет радовать жарой. Осадков не ожидается ни в одном регионе страны.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ясно, солнечно, белые облачка, сухой воздух. Температура воздуха также пока замечательная – +24+28 градусов, на Закарпатье +28+32 градуса, на юге Украины и в восточных областях +26+30 градусов,
– говорится в сообщении синоптика.
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Вместе с тем погода в Киеве 9 августа будет сухой и жаркой с дневной температурой воздуха до +28 градусов.
Диденко отметила, что с понедельника, 13 августа, в Украине предусматривается усиление жары.
Прогноз погоды на четверг, 9 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27